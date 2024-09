Vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều nhà dân: Tìm thấy 1 thi thể

Liên quan đến vụ sạt lở đất trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vùi lấp một số nhà dân, 5 xe (1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con tính đến trưa ngày 29/9, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài nơi xảy ra sự việc.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, từ đêm qua và sáng sớm nay 29/9, mưa lớn diễn ra trên địa bàn huyện Bắc Quang (Hà Giang). Đến khoảng 8h30 cùng ngày, sạt lở taluy dương km51 quốc lộ 2 qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, chiều dài khoảng 300m, khối lượng đất đá sạt lở khoảng trên 3.000m3, làm đổ sập 3 ngôi nhà, một người tử vong, 2 người mất tích, 5 xe bị vùi lấp, giao thông bị ách tắc.

Ngay say khi sự cố sạt lở xảy ra, các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Giang), Công an huyện Bắc Quang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở. 5 máy xúc cỡ lớn, 1 máy xúc lật và 8 ô tô tải đã được huy động đến hiện trường để san gạt, vận chuyển đất đá.

Đến trưa ngày 29/9, tại hiện trường vụ sạt lở đất, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 người tử vong là Bà Tạ Thị H. (SN 1971, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh). Hiện tại, lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ các hộ dân có nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển đồ đạc về nơi an toàn. Theo cơ quan chức năng, số lượng người bị vùi lấp có thể tăng lên. Hiện lực lượng Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang huy động thêm các chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm người trong các ngôi nhà bị vùi lấp.

Tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, theo ghi nhận có nhiều phương tiện và người dân đang di chuyển trên đường. Lực lượng chức năng đề nghị người dân có người thân di chuyển qua hiện trường vào thời điểm đó, hiện chưa liên lạc được hoặc mất tích, báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (số điện thoại 114) hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.