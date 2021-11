Hải Dương thêm 10 ca mắc mới, hơn 10.000 học sinh dừng đến trường

Tối ngày 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, trong ngày, Hải Dương có 10 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 3 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh (Bình Giang 1, Gia Lộc 2) và 7 trường hợp F1 (Tứ Kỳ 2, Kinh Môn 5) đều đã được cách ly trước đó.



Cụ thể, liên quan đến ca bệnh ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, một ca mắc mới được ghi nhận là bệnh nhân BN937829 H.Đ.Đ (SN 1997, Chương Cầu, Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương). Bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh bằng máy bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Cát Bi, Hải Phòng ngày 1/11, sau khi xuống sân bay Cát Bi bệnh nhân đi taxi chuyên dụng (Đất Cảng) từ sân bay về thẳng Trạm Y tế xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly tại nhà. Trung tâm Y tế huyện Bình Giang đã lấy mẫu 5 F1, kết quả âm tính.

Nhà hàng Tuấn Rươi bị phong tỏa do có F0 đến ăn.

Hai ca mắc mới tại xã Đức Xương, huyện Gia Lộc là bệnh nhân BN937836 T.T.M, SN 1962 và bệnh nhân BN937835 P.X.P, SN 1994 (cùng trú tại An Cư, Đức Xương, Gia Lộc). Cả 2 bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh ngày 31/10 và đều tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Hai ca mắc mới ghi nhận ở xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ gồm bệnh nhân BN937838 P.T.B (SN 1935, thôn Bắc An, Chí Minh Tứ Kỳ, là bà ngoại (ở cùng nhà) của bệnh nhân N.T.H.T) và bệnh nhân BN937837 Nguyễn Thị L. (SN 1960, thôn Bắc An, là mẹ đẻ (ở cùng nhà) của bệnh nhân N.T.H.T. Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ đã lấy mẫu 12F1, kết quả 2 F1 dương tính (bệnh nhân L và B) và 10 F1 âm tính.

Tại ổ dịch phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, trong ngày ghi nhận 5 ca mắc mới gồm: Bệnh nhân BN937832 P.V.H, sinh năm 1962, Hạ Chiểu 2, Minh Tân, Kinh Môn, là F1 (bạn) của bệnh nhân L đã được cách ly trước đó.

Bệnh nhân BN937830 H.T.M, sinh năm 1967, Hạ Chiểu 2, Minh Tân, Kinh Môn, là F1 của bệnh nhân L và là vợ của bệnh nhân P.V.H đã được cách ly trước đó.

Bệnh nhân BN937834 V.V.K, sinh năm 1976, địa chỉ: Hạ Chiểu 2, phường Minh Tân, là F1 (chủ thầu xây dựng) của bệnh nhân L đã được cách ly trước đó.

Bệnh nhân BN937831 L.V.L, sinh năm 1962, Hạ Chiểu 2, phường Minh là F1 (chủ nhà đang xây) của bệnh nhân L đã được cách ly trước đó.

Bệnh nhân BN937833 P.V.Q, sinh năm 1976, Hạ Chiểu 2, phường Minh Tân, là F1 (bạn xây) của bệnh nhân L đã được cách ly trước đó.

Các đơn vị đã lấy mẫu 52 F1, kết quả: 5 F1 dương tính (bệnh nhân H, M, K, L, Q), 47 F1 âm tính.

Từ sáng 3/11, gần 11.000 học sinh ở các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn (Hải Dương) phải tạm dừng đến trường do có học sinh là F1, F2.

Cụ thể, tại huyện Tứ Kỳ, có 4.940 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã Chí Minh, thị trấn Tứ Kỳ và Trường THCS Phan Bội Châu đã phải tạm dừng đến trường. Học sinh các trường còn lại vẫn học bình thường. Việc điều chỉnh cho học sinh tạm dừng đến trường do căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh. Trước đó, ngày 2.11, 37.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trong huyện tạm dừng đến trường. Lực lượng chức năng truy vết các trường học có 3 F1 và 111 F2.

Trên 1.700 học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở xã Đức Xương (Gia Lộc) cũng tạm dừng đến trường do có 1 học sinh F2 học tại Trường THCS Đức Xương.

Tại thị xã Kinh Môn, gần 4.000 học sinh các Trường Mầm non, Tiểu học Minh Tân và Tử Lạc, THCS Minh Tân, Tân Dân và Phạm Sư Mạnh cũng tạm dừng đến trường.Trường mầm non ở các địa phương trên nghỉ học, trường tiểu học và THCS chuyển sang học trực tuyến. Riêng khối lớp 1 Trường Tiểu học Minh Tân và Tử Lạc nghỉ học. Các học sinh F1, F2 liên quan đến những người đi từ tỉnh ngoài về Hải Dương. Những người này đều đã dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ ngày 10/10/2021 đến nay (từ khi áp dụng Quyết định 4800/QĐ-BYT) toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 39 ca mắc mới (Kinh môn 12, TP Hải Dương 1, Chí Linh 6, Nam Sách 1, Thanh Miện 6, Bình Giang 3, NinhGiang 1, Thanh Hà 1, Kim Thành 1, Cẩm Giàng 1, Tứ Kỳ 4, Gia Lộc 2).

Tính từ ngày 27/7/2021 đến nay, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 186 người nhiễm COVID-19. Trong đó đã có 162 bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện, 1 trường hợp tử vong do COVID-19 vào ngày 19/8, hiện còn 23 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Phong tỏa tạm thời Nhà hàng Tuấn rươi do có F0 đến ăn Sáng 3/11, UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) đã tạm thời phong tỏa Nhà hàng Tuấn rươi Tứ Kỳ ở số 338, đường Trường Chinh do ngày 30/10 có F0 người Phú Thọ đến ăn tại quán này. Cụ thể, khoảng 18h tới 20h30 ngày 30/10, anh Đ.M.Th. (sinh năm 1975, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) cùng anh Nguyễn Trung Giáp (Phú Thọ) đến ăn tại nhà hàng Tuấn Rươi Tứ Kỳ. Tại đây, 2 anh Th. và Giáp ăn cùng với 3 người bạn gồm các anh Trần Tuấn Linh và Nguyễn Tuấn Bình, cùng ở phố Ngô Hoán, phường Hải Tân; Quách Công Chính ở phố Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn (cùng TP Hải Dương). Đến khoảng 20h30 ngày 30/10, anh Th. đi ô tô riêng rời TP Hải Dương về Phú Thọ. Ngoài ra, anh này không đến các địa điểm khác tại Hải Dương. Hiện đã xác định có 7 F1 liên quan tới ca bệnh này, trong đó có 4 người là bạn cùng ăn với anh Th., 3 người của nhà hàng Tuấn Rươi. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hải Dương yêu cầu tất cả những người dân đã đến nhà hàng Tuấn Rươi trong khoảng thời gian từ 18h đến 20h30 ngày 30/10/2021 phải khai báo y tế ngay với các cơ sở y tế hoặc UBND phường, xã để được lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo chậm làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video WHO khuyến cáo về thuốc chữa sốt rét trong điều trị Covid-19: