Hải Dương: Phạt Công ty may Chung Mo VN 119 triệu đồng

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH thiết kế và may Chung Mo VN (thôn thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng) số tiền 119 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Công ty TNHH thiết kế và may Chung Mo VN

Theo đó, Công ty TNHH thiết kế và may Chung Mo VN phải tiến hành rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường để khắc phục hậu quả. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 120 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực.

Trước đó, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã phối hợp với chính quyền địa phương và Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên & môi trường tỉnh tiến hành lấy mẫu nước thải xả theo đường cống ra ngoài môi trường của Công ty TNHH thiết kế và may Chung Mo VN.

Kết quả phân tích, quan trắc mẫu nước thải xác định Công ty TNHH thiết kế và may Chung Mo VN đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, đặc biệt có thông số vượt tới 2.200 lần quy chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Công an huyện Cẩm Giàng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thiết kế và may Chung Mo VN về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo nội dung vi phạm, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty này.

Việc kiểm tra các cơ sở có hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường của Công an huyện Cẩm Giàng nằm trong đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm về xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương, góp phần ngăn chặn tình trạng ô nhiễm nguồn nước, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.

