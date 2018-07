Hải Dương: Kinh hoàng ô tô lao thẳng vào cửa hàng sau khi gây tai nạn liên hoàn

Vào tối ngày 16/7, tài khoản mạng xã hội facebook P.T.T đã đăng tải clip ghi lại hiện trường vụ ô tô đâm vào cửa hàng ven đường 390 thuộc địa phận huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) sau khi gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều xe máy phải nằm rạp xuống đường, hư hỏng... Một số người được cho là đã bị thương do vụ tai nạn trên gây ra.



Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, hình ảnh clip trên ghi nhận lại vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh lộ 390, địa phận xã Thanh Khê đến xã Tân An (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Một nhà dân bị xe ô tô đâm sau khi chiếc xe này đâm va hàng loạt xe máy.

Trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Công an huyện Thanh Hà cho biết, hiện vẫn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên.

Công an huyện Thanh Hà cũng cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 16/7, tại Km24 + 250 – Km23+ 200 tỉnh lộ 390 địa phận từ xã Thanh Khê đến xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 34 A- 2397 do anh Đỗ Xuân Phiên (SN 1982, trú tại xóm 3, xã Tân An, huyện Thanh Hà) điều khiển lưu thông theo hướng Thanh Khê về Tân An đã bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 34F2 – 9829 do anh Nguyễn Bá Hoàn (SN 1962, trú tại xã Tân An) điều khiển lưu thông ngược chiều.

Clip hiện trường vụ tai nạn liên hoàn được tài khoản P.T.T đăng tải lên mạng xã hội.

Sau đó, ô tô này tiếp tục đâm vào xe máy mang BKS: 34B3 – 487. 87 do chị Trần Thị Lan (SN 1997, trú tại thôn Đa Khê, xã Thanh Khê) điều khiển.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe ô tô BKS 34 A- 2397 tiếp tục chạy và đâm va vào xe máy mang BKS 34N1 – 00955 do anh Nguyễn Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Tiền Tiến) điều khiển chạy ngược chiều và xe máy mang BKS 34B1 – 350. 59 do chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991, trú tại thị trấn Thanh Hà) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau khi đâm liên hoàn 4 xe máy trên, xe ô tô tiếp tục mất lái, đâm trúng xe máy mang BKS 34N1- 04083 do chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1983, trú tại thị trấn Thanh Hà) điều khiển và ô tô mang BKS 34A – 10162 do anh Nguyễn Văn Thành (SN 1993, trú tại xã Thanh Xá) cầm lái.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm thẳng vào cửa nhà chị Nguyễn Thị Xuyến (SN 1983, trú tại Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Chiếc xe ô tô gây tai nạn hiện đang bị giữ tại Công an huyện Thanh Hà.

Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Bá Hoàn, chị Trần Thị Lan, anh Nguyễn Văn Cường và chị Nguyễn Thị Quỳnh bị thương nhẹ và khiến 5 xe máy và 2 xe ô tô bị hư hỏng.