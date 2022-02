Hải Dương: Hàng nghìn người lễ đền “vị thánh thuốc Nam” cầu sức khỏe

Ngày 3/2 (mùng 3 tết), ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại đền Bia (thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) – thờ Đại Danh y Tuệ Tĩnh được tôn vinh là vị Thánh thuốc Nam và tấm Bia đá thời Hậu Lê do Công bộ Tả thị lang – Tiến sĩ Nguyễn Danh Nho soạn khắc lời di nguyện của Đại danh Y- Thiền sư Tuệ Tĩnh vào bia đá. Do đầu năm trước dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương nên Tết Nhâm Dần 2022, người dân mới có dịp về đền Bia để cầu sức khỏe, bình an trong năm mới. Để phòng chống dịch COVID-19, tại di tích đền Bia, Ban tổ chức đã để nhiều tấm bảng nhắc nhở du khách tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Khách đến lễ đền Bia đều đeo khẩu trang, tuân thủ quy định phòng dịch. Đông đảo du khách thập phương về lễ đền Bia. Ngày mùng 3 tết, đền Bia đón lượng khách về lễ đền rất lớn. Ai cũng cầu mong năm mời bình an, dồi dào sức khỏe và nhanh chóng xua tan đại dịch COVID-19. Cổng chính vào đền luôn chật kín du khách. Các nẻo đường dẫn vào đền, dòng người như nêm cối. Nhiều du khách chụp ảnh lưu niệm khi đến lễ đền. Nhiều du khách sau khi lễ đền đã xin quẻ cầu mong năm mới nhiều may mắn. Dịch vụ luận quẻ nhờ đó cũng tấp nập phía ngoài đền. Tại khuôn viên đền Bia, ông Đồ vẫn miệt mài viết thư pháp cho chữ du khách. Nhiều bạn trẻ thích thú với thư pháp ông đồ. >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng ngàn người tham dự Lễ hội tại chùa Tam Chúc. Nguồn: THĐT

