Hải Dương: Đền Bia, đền Tranh “thất thủ” vì du khách ồ ạt đổ về

Trong những ngày đầu xuân Canh Tý 2020, hàng nghìn du khách đã đổ về Đền Bia (thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) thờ Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh và Công bộ Tả thị lang Tiến sĩ Nguyễn Danh Nho để dâng hương và cầu một năm mới an lành, may mắn. Lượng khách đổ về quá đông khiến một trong 3 di tích thuộc cụm di tích quốc gia đặc biệt Đền Xưa - chùa Giám - Đền Bia thờ vị Thánh thuốc Nam: Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh trong tình trạng "thất thủ". Du khách về đền Bia để cầu sức khỏe, bình an trong năm mới 2020. Du khách thành kính dâng hương Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Trong đền Bia lúc nào cũng đông đảo du khách. Cổng vào đền Bia nườm nượp du khách. Mỗi ngày Đền Bia đòn hàng nghìn du khách về thắp hương tưởng nhớ Đại danh y Tuệ Tĩnh. Du khách xin diêm muối và nước lấy may đầu năm. Dù chiều tối nhưng vẫn nhiều du khách đến Đền Bia. Các con đường dẫn vào đền, dòng người như nêm cối. Năm nay, bãi đỗ xe ở di tích đền Bia đã được mở rộng thêm 10.000 m2, nâng công suất chứa khoảng 10.000 đầu xe. Tuy nhiên, do du khách đổ về quá đông và nhiều người để ô tô không đúng nơi quy định đã gây ùn tắc. Tại di tích đền Tranh thờ Quan lớn Tuần Tranh thuộc xã Đồng Tâm (Ninh Giang) những ngày đầu xuân Canh Tý cũng thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến vãn cảnh, dâng hương. Đường vào đền Tranh, lượng xe đỗ rất đông, dòng người đến đông đúc. Trong khuôn viên đền Tranh đông đảo du khách lễ bái cầu mong năm mới thuận lợi trong việc làm ăn, buôn bán. Nằm bên cạnh đền Tranh, chùa Tranh cũng là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Lượng khách đổ về chùa Tranh những ngày đầu xuân khá lớn. Tại lễ hội hoa Xuân lớn nhất từ trước đến nay tại khu đô thị Ecorivers (phường Hải Tân, TP Hải Dương) cũng là điểm đến của nhiều du khách. Tại đây, nhiều trò chơi dân gian được tái hiện thu hút đông đảo du khách. Múa rối nước được nhiều du khách quan tâm.

