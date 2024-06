Hải Dương: Đang điều tra vụ người đàn ông chém 3 người thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa ngày 29/6, Trần Văn Dương (SN 1985, trú tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cầm dao đến nhà vợ chồng ông P và bà K (ngoài 60 tuổi) tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn.

Thời điểm đó chỉ có hai ông bà ở nhà. Dương đã dùng dao chém ông P và bà K khiến bà K tử vong tại chỗ, ông P bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Khu vực xảy ra vụ án

Dương còn dùng dao truy sát một người đàn ông tên H và chém vào tay người này. Bị truy sát, người đàn ông đã bỏ chạy nên thoát chết.

Ngay sau khi Dương gây án, lực lượng công an phường Thái Thịnh đã có mặt, truy tìm và bắt giữ Dương khi đối tượng bỏ chạy ra tới đầu khu dân cư.

Cảnh sát đã thu giữ phương tiện, hung khí gây án. Công an thị xã Kinh Môn đã bàn giao nghi phạm cho đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Một nguồn tin cho biết, Dương gây ra vụ việc trên do ghen tuông, nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính. Ông bà P, K là bố mẹ của một người đàn ông mà Dương có mâu thuẫn cá nhân do ghen tuông.

Được biết, Dương làm nghề lái máy xúc ở địa phương.

