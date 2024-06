Lai Châu: Bắt “nữ quái” truy nã sau gần 20 năm lẩn trốn

Ngày 29/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, tại Cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, Công an huyện Tam Đường cùng các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án Truy xét 624P, bắt đối tượng Mã Thị Phương (SN 1983, trú tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường) sau gần 20 năm trốn truy nã. Phương bị truy nã về hành vi tổ chức đưa người khác ra nước ngoài trái phép. Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 9/2005, Phương đã cùng đồng bọn tổ chức đưa người khác ra nước ngoài để nhận số tiền công 1 triệu đồng/người.

Đối tượng Mã Thị Phương tại cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/9/2005, Cơ quan Công an huyện Tam Đường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mã Thị Phương. Ngày 21/12/2005, TAND huyện Tam Đường xét xử vụ án, tuyên phạt Phương 24 tháng tù giam. Do đang nuôi con nhỏ, Phương được hoãn thi hành án phạt tù. Trong thời gian này, Phương vượt biên trái phép, bỏ trốn sang Trung Quốc.

Sau gần 20 năm kiên trì truy tìm theo dấu vết đối tượng không có kết quả. Lực lượng Công an cũng đã nhiều lần gửi thư cho người thân Mã Thị Phương để vận động đầu thú không thành công. Tháng 3/2024, các trinh sát nắm được thông tin Mã Thị Phương đang lẩn trốn ở huyện Kim Bình (Trung Quốc). Ngay sau đó, văn phòng Cơ quan CSĐT đã báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng xác minh truy bắt; đồng thời, phối hợp Phòng tham mưu Công an tỉnh đề nghị lực lượng Công an Trung Quốc xác minh về đối tượng.

Nhờ có sự phối hợp của Công an nước bạn, Ban chuyên án xác định, sau khi bỏ trốn sang Trung Quốc, Mã Thị Phương đã sử dụng tên giả Mã Lệ Hoa và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Hồi 14h ngày 28/6, ban chuyên án đã phá thành công chuyên án truy xét bắt đối tượng truy nã Mã Thị Phương . Hiện đối tượng đã được di lý về Nhà tạm giữ Công an huyện Tam Đường để chấp hành án theo quy định của pháp luật.