Hải Dương: Đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT khiến 4 người thương vong

(Kiến Thức) - Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi một chiếc ô tô va chạm với 2 xe mô tô khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Chiều ngày 18/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Bình Giang đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương xảy ra tối ngày 17/4 tại Km01+200 đường tỉnh 392 (vị trí giao giữa đường tỉnh 392 và QL38) thuộc địa bàn thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.



Thông tin ban đầu vụ tai nạn, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 34C-014.84 do anh Đào Phúc Huân (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng thị trấn Kẻ Sặt đi Phủ (Thái Học).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến km01+200 đường tỉnh 392 thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang) đã va chạm với 2 xe mô tô BKS 34B3-560.51 do anh Vũ Đức Ngọc (SN 1998, trú tại thôn My Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển hướng ngược chiều, sau xe chở anh Đỗ Văn Mạnh (SN1997 là người cùng thôn) và xe mô tô BKS 34K5-2386 trên xe có 2 nam thanh niên (chưa rõ nhân thân) đang lưu thông trên QL38 hướng Quán Gỏi - Vĩnh Hưng đi huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Hậu quả, vụ TNGT khiến 2 người chết tại hiện trường gồm anh Vũ Đức Ngọc và 1 nam thanh niên chưa rõ nhân thân; 2 người còn lại bị thương, (trong đó có một người bị thương rất nặng). Cả xe ô tô và 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đại tá Lê Ngọc Châu đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Bình Giang khẩn trương bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm TTATGT khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn; phối hợp VKSND huyện Bình Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh nhân thân các nạn nhân và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác tích cực giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.