Hải Dương công bố 59 cơ sở bị đình chỉ do vi phạm PCCC

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương vừa công bố danh sách các cơ sở đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).



Theo đó, tính đến ngày 22/02/2024, qua kiểm tra, rà soát toàn tỉnh có thêm 59 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương có công trình vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy bị đình chỉ hoạt động.

Vụ cháy nhà xưởng sản xuất bao bì của Công ty TNHH Hoàng Lê ở phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương

Căn cứ kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lập Biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Giám đốc Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời căn cứ thẩm quyền được giao, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã ra Quyết định đình chỉ hoạt động đối với 59 cơ sở này.

Các cơ sở bị đình chỉ chủ yếu do đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; chưa đầu tư kinh phí hằng năm mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đã có hàng trăm cơ sở kinh doanh bị đình chỉ hoạt động do vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Trong số này, đã có cơ sở vẫn cố tình hoạt động và đã xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần đây nhất là vụ cháy nhà xưởng sản xuất bao bì của Công ty TNHH Hoàng Lê ở phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

Danh sách 59 cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC và CNCH gồm: