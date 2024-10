Hải Dương ban hành kết luận thanh tra Công ty TNHH Toàn Thắng

Theo kết luận thanh tra, trong 3 năm (2021, 2022 và 2023), Công ty TNHH Toàn Thắng đã thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương, mở sổ sách kế toán, lập hóa đơn, chứng từ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với các khoản phải nộp, như: Thuế TNDN, thuế GTGT, thuế môn bài, thuế TNCN, tiền thuê đất cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.



Công ty đã ký hợp đồng với người lao động, lập sổ theo dõi lao động và thực hiện những quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; ban hành Nội quy lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Công ty TNHH Toàn Thắng

Đồng thời đã làm các thủ tục để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ BHXH cho 100% số lao động tham gia BHXH tại Công ty; trích đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN cơ bản đảm bảo theo quy định. Đến thời điểm thanh tra, Công ty đã nộp và quyết toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, Công ty kê khai thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp trong 3 năm (2021, 2022 và 2023) với tổng số tiền là 280.485.741 đồng (trong đó, năm 2021 là 136.892.051 đồng, năm 2022 là 81.812.060 đồng, năm 2023 là 61.781.630 đồng); kê khai thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp với tổng số tiền là 36.910.051 đồng (chi tiết tại các kỳ kê khai: tháng 03/2022 là 21.208.098 đồng; tháng 4/2022 là 3.334.837 đồng; tháng 05/2022 là 3.514.887 đồng; tháng 12/2023 là 8.852.229 đồng).

Công ty TNHH Toàn Thắng ký kết hợp đồng lao động còn căn cứ theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực; lập Sổ quản lý lao động chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP; chưa thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Chưa tổ chức huấn luyện cho người lao động về an toàn, vệ sinh lao động và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; chưa thực hiện việc kiểm định an toàn đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và kiểm tra, quan trắc môi trường tại nơi làm việc theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Từ kết luận thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định thu hồi tiền số 1008/QĐ-TTr ngày 17/9/2024, thu hồi số tiền thuế sai tăng phát hiện qua thanh tra là 317.395.792 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh. Ngày 18/9/2024, Công ty đã nộp số tiền 317.395.792 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Ngày 18/9/2024, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã có Phiếu chuyển thông tin số 1022/PCTT-TTr gửi Cục Thuế tỉnh Hải Dương để xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Toàn Thắng theo thẩm quyền.

Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị Công ty TNHH Toàn Thắng tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Thực hiện rà soát, chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo theo đúng quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Chấp hành nghiêm chế độ hạch toán kế toán và các quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành; quản lý tài sản cố định theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế khi có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức họp kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan về những hạn chế, thiếu sót.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương xử phạt theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Toàn Thắng theo Biên bản vi phạm hành chính và Phiếu chuyển thông tin của Thanh tra tỉnh Hải Dương.

Công ty TNHH Toàn Thắng được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0800265622, đăng ký lần đầu ngày 27/9/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 01/6/2022.

Địa chỉ trụ sở chính số nhà 245A, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Người đại diện theo pháp luật: Bà Vũ Thị Thu Hiền, chức danh Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống).