Hải Dương: 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan KCN Đại An

Cả 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc, Hải Dương) đều có liên quan đến một số doanh nghiệp tại KCN Đại An. Hiện Hải Dương đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trường hợp liên quan.

Sáng ngày 4/8, Hải Dương ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 cùng ở xã Gia Khánh (huyện Gia Lộc) và đều là công nhân đang làm việc tại một số doanh nghiệp trong KCN Đại An.

3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 gồm: chị N.T.T. (SN 1990, ở thôn Cao Dương, xã Gia Khánh) làm việc tại xưởng C2 Công ty TNHH During Việt Nam (khu công nghiệp Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng). Sau khi có biểu hiện ho, sốt, đau rát họng, sáng 3/8, chị T. đến Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc khám và điều trị tại khoa Nội, được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 4/8, chị T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là anh P.V.Q. (SN 1992) ở thôn Cao Lý, làm việc tại xưởng 2 Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương). Sáng 3/8, anh Q. làm xét nghiệm COVID-19 dịch vụ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sáng 4/8.

Chị P.T.H. (SN 1992, vợ anh Q.). Ngày 28/7, chị H. bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH During Việt Nam (khu công nghiệp Đại An mở rộng), tiếp xúc với những người cùng ca, sau đó nghỉ ở nhà. Ngày 2/8, chị đi xin việc tại Công ty TNHH Sản phẩm giấy LEO (khu công nghệ kỹ thuật cao An Phát, Cẩm Giàng). Ngày 3/8, chị H. đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương làm xét nghiệm COVID-19 dịch vụ. Ngày 4/8, kết quả xét nghiệm chị H. dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Gia Lộc đã quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ Trung tâm Y tế huyện trên đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc. Trung tâm Y tế huyện thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập", tạm dừng toàn bộ dịch vụ khám, chữa bệnh thông thường (trừ trường hợp cấp cứu)...Việc phong toả do liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 là chị N.T.T. (sinh năm 1990) ở thôn Cao Dương, xã Gia Khánh (Gia Lộc).

Trước đó, ngay khi ghi nhận ca dương tính, xã Gia Khánh đã tạm thời phong toả, lập chốt chặn 2 thôn Cao Lý và Cao Dương; phối hợp truy vết xuyên đêm bước đầu xác định được 11 F1, 58 F2 trên địa bàn xã.

Khẩn trương khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm

Sáng 4/8, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cùng tổ công tác của tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và làm việc với các địa phương, đơn vị có liên quan đến các trường hợp dương tính với Sars-CoV-2 mới ghi nhận.

Làm việc với lãnh đạo công ty Sumidenso Việt Nam (KCN Đại An, TP Hải Dương), nơi làm việc của anh P.V.Q (Gia Khánh, Gia Lộc) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đề nghị doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nhà máy số 2, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân của nhà máy, xác định các trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung.

Đối với các trường hợp F2, sau khi được lấy mẫu xét nghiệm liên hệ với chính quyền địa phương nơi người lao động cư trú để thực hiện cách ly tại nhà và quản lý chặt chẽ.

Các trường hợp F2 và các công nhân còn lại của nhà máy yêu cầu viết cam kết thực hiện nghiêm túc cách ly tại nhà, không tiếp xúc với người thân và chờ kết quả xét nghiệm. Sau 2 lần lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả người lao động có kết quả xét nghiệm âm tính, doanh nghiệp thực hiện phun khử khuẩn, làm sạch môi trường thì nhà máy được phép hoạt động trở lại.

Tại Công ty TNHH During Việt Nam ( khu công nghiệp Đại An mở rộng, Cẩm Giàng), ông Lưu Văn Bản yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để tiến hành khử khuẩn môi trường, triển khai các biện pháp phòng chống dịch như: khoanh vùng, xác định các trường hợp tiếp xúc gần với các ca dương tính, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động và phối hợp với ban chỉ đạo các địa phương nơi người lao động cư trú để áp dụng các biện pháp cách ly.

Công ty TNHH During Việt Nam là nơi làm việc của N.T.T, sinh năm 1990, trú tại Gia Khánh, Gia Lộc vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 4/8, sau khi có biểu hiện sốt, đau rát họng đi khám và được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm. Đây cũng là nơi chị P.T.H (vợ của P.V.Q, Gia Khánh, Gia Lộc) đến phỏng vấn và đi làm 1 ngày 29/7, sáng 4/8 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng cùng ngày, làm việc với BCĐ huyện Gia Lộc để triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch lây lan tại địa phương này sau khi tại xã Gia Khánh liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, ông Lưu Văn Bản nhận định không loại trừ khả năng mầm bệnh đã xuất hiện trong cộng đồng tại xã Gia Khánh.

Do đó, trước mắt, huyện Gia Lộc cần áp dụng phong toả 2 vòng toàn xã Gia Khánh, trong đó khoanh vùng chặt 2 thôn Cao Lý, Cao Dương.

Đồng thời khuyến cáo nhân dân toàn huyện không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Hạn chế mức tối đa nhân dân đi khỏi địa bàn.

Khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân 2 thôn Cao Lý, Cao Dương và phải trả kết quả ngay trong ngày hôm nay. Tổ chức lấy mẫu ít nhất 3 lần, 2-3 ngày lấy mẫu 1 lần để giám sát mầm bệnh phát sinh.

Truy vết thần tốc triệt để tất cả F1, F2; khẩn trương cách ly tập trung đảm bảo an toàn chặt chẽ coi F1 như F0; tất cả F2 đưa về cách ly tại nhà, ký cam kết tự cách ký không tiếp xúc với người thân trong gia đình. Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Địa phương cần chuẩn bị và triển khai phương án tổ chức lực lượng vòng ngoài đảm bảo lưu thông hàng hoá, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa; xem xét lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân dân xã Gia Khánh.

Công an huyện Gia Lộc ra thông báo khẩn: Sáng 4/8, Công an huyện Gia Lộc đã ra thông báo khẩn số 01. Theo kết quả truy vết, tính đến thời điểm hiện tại (ngày 4/8) trên địa bàn huyện Gia Lộc có 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca nhiễm bệnh trên, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đề nghị tất cả những người dân đã đến các địa điểm sau: Quán thịt mèo của nhà ông Phạm Quang Vụ, địa chỉ Đội 7 – Cao Lý – Gia Khánh, từ ngày 20/7/2021 đến ngày 03/8/2021 Cửa hàng tạp hóa của nhà bà Phạm Thị Hơn (Xiết) địa chỉ Đội 10, Cao Dương, Gia Khánh từ khoảng 19h đến 21h ngày 31/7/2021. Chợ Cốc, Gia Khánh từ khoảng 06h30’- 07h30’ ngày 01/8/2021 (đặc biệt tại các sạp bán tôm, bán thịt) Quán gội đầu nhà Khương (đối diện trường Cấp II xã Gia Khánh), từ khoảng 13h30’ đến 14h30’ ngày 30/7/2021. Cần phải khai báo y tế ngay với UBND xã, thị trấn hoặc Trạm Y tế xã, thị trấn gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch và lấy mẫu xét nghiệm.

