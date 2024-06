Hai anh em ruột nghiện ma túy, liên tiếp gây ra 17 vụ trộm

Ngày 27/6, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Đinh Hoài Phương (SN 1986, có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) và em trai là Đinh Trọng Khôi, cả 2 cùng ở xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Khánh (SN 1992, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cơ quan công an, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng và xác định được manh mối đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy hoạt động hết sức tinh vi, nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định, Trần Duy Khánh cấu kết với các đối tượng trộm cắp trên địa bàn Hà Nội, để mua xe máy, sau đó rao bán trên mạng xã hội để thu lời. Lãnh đạo Đội CSHS (Công an quận Hà Đông) cho biết: “Đây là ổ nhóm tội phạm có tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, liên tiếp trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Vì vậy, đơn vị tập trung lực lượng, nhanh chóng truy bắt để ngăn chặn các đối tượng tiếp tục phạm tội”.

Theo lãnh đạo Đội CSHS (Công an quận Hà Đông), đến ngày 25/6, đơn vị đã làm rõ và bắt giữ Đinh Hoài Phương và Đinh Trọng Khôi cùng Trần Duy Khánh. Tang vật thu giữ gồm 4 xe máy các loại, 13 biển số xe cùng nhiều giấy tờ cá nhân của người bị hại. Tại cơ quan điều tra, Phương và Khôi khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2/2024 đến khi bị bắt đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội, rồi bán cho Khánh.

Ngoài ra, Phương và Khôi cũng thừa nhận, do nghiện ma túy, không có việc làm nên đã bàn nhau đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Để thực hiện hành vi trộm cắp, Phương dùng xe máy chở Khôi đi lang thang tăm tia, khi phát hiện xe máy không có người trông giữ, Khôi tiếp cận để tìm cách phá khóa, còn Phương ở ngoài cảnh giới. Qua mạng xã hội, biết Khánh chuyên mua xe không giấy tờ, nên sau khi trộm được xe, Phương và Khôi thường bán cho Khánh với giá từ 2,5 - 4,5 triệu đồng/xe.

Sau đó, Khánh rao bán các xe này trên các hội nhóm mạng xã hội, thu lời khoảng 1 triệu đồng/1 xe. Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, Phương và Khôi đã thực hiện 17 vụ trộm cắp xe máy ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, ở quận Hà Đông 5 vụ, huyện Hoài Đức 4 vụ, quận Tây Hồ 3 vụ, quận Bắc Từ Liêm 2 vụ, quận Nam Từ Liêm 1 vụ, quận Ba Đình 1 vụ, quận Cầu Giấy 1 vụ, với tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu.