Hà Tĩnh xử phạt Công ty Phú Hưng gần 800 triệu đồng

Ngày 18/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2416 QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Hưng Hà Tĩnh (Đ/C: thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Nhà máy gạch tuynel Ngọc Sơn.



Cụ thể, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phú Hưng Hà Tĩnh bị xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, gồm: Xây dựng công trình Nhà máy gạch tuynel Ngọc Sơn (thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) không đúng quy hoạch xây dựng được duyệt quy định tại điểm c khoản 9 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; Xây dựng công trình Nhà máy gạch tuynel Ngọc Sơn sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp quy định tại điểm c khoản 6 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP; Lấn 42.568m2 đất rừng sản xuất tại thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà quy định tại điểm e khoản 3 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Lấn 3.322,1m2 đất phi nông nghiệp tại thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP.

Với các sai phạm nêu trên, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phú Hưng Hà Tĩnh bị xử phạt và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm lấn đất rừng sản xuất, lấn đất phi nông nghiệp gần 800 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Phú Hưng buộc phải phá dỡ các phần công trình xây dựng không đúng quy hoạch, sai giấy phép xây dựng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 120 ngày.

