Lâm Đồng:129 hộ chấp nhận bồi thường vụ bò chết sau khi tiêm vaccine

Ngày 18/10, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hiện tại có 129 hộ chăn nuôi tại 2 xã Quảng Lập và Đạ Ròn (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đồng ý với mức bồi thường thiệt hai cho đàn bò bị chết, bị bệnh mà công ty Navetco đưa ra.



Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco (Công ty Navetco) vẫn đang tiếp tục đến từng hộ chăn nuôi bò sữa bị thiệt hại do tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục mà công ty này cung cấp để thỏa thuận bồi thường.

Mẫu vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục do Công ty Navetco cung cấp.

Cũng theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho những người nuôi bò bị bệnh và bị chết ở xã Quảng Lập khoảng 1,4 tỷ đồng và ở xã Đạ Ròn là 8 tỷ đồng. Đến nay, Công ty Navetco đã chuyển 50% số tiền trên đến các hộ chăn nuôi.

Từ ngày 14/10 Công ty Navetco bắt đầu cùng với UBND các xã có bò bị bệnh, bò chết để tiến hành thương thảo cụ thể. Kết quả tới ngày 17/10, các bên đã hoàn thành hồ sơ của 129 hộ đồng ý mức bồi thường trong tổng số 350 hộ có bò bệnh, chết. Về cơ bản, các hộ dân khi thương thảo cũng chia sẻ thiệt hại với Công ty và đề nghị sớm thực hiện chi trả để tiếp tục khôi phục sản xuất.

Hiện tại có129 hộ dân chấp nhận bồi thường trong tổng số 350 hộ có bò bị bệnh, chết.

Cho đến thời điểm này, vẫn còn nhiều hộ dân chưa thống nhất với mức bồi thường do Công ty Navetco đưa ra. Cụ thể là các hộ này không đồng ý với nội dung những con bò chết trước ngày 8/8 dù đã có xác nhận của địa phương, nhưng doanh nghiệp chỉ bồi thường từ 7-10 triệu đồng/con. Các hộ có bò chết yêu cầu phải bồi thường như những con bò chết sau ngày 8/8/2024.

Như Báo Tri Thức và Cuộc Sống đã thông tin, bệnh tiêu chảy xuất hiện trên đàn bò sữa tại hai huyện huyện Đơn Dương và Đức Trọng từ ngày 26/7. Đàn bò của người dân liên tục tiêu chảy, sốt, xuất huyết tiêu hóa rồi chết. Theo phản ánh của người dân, đàn bò của họ bị bệnh sau khi được tiêm ngừa vaccine viêm da nổi cục. Vaccine này do Công ty Navetco cung cấp.

Ngành thú y của địa phương và Trung ương đã vào cuộc để điều tra sự cố nghiêm trọng này. Sau thời gian thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng kết luận đàn bò bị tiêu chảy, xuất huyết tiêu hóa dẫn đến tử vong là do virus tên "pestivirus tauri". Nguyên nhân là do tiêm vaccine Navet-LpVac do Công ty Navetco cung cấp.

Cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tại thời điểm đàn bò bị chết sau tiêm vaccine.

Từ kết luận này, phía Công ty Navetco cam kết thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người chăn nuôi.