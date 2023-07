Hà Nội: Xót xa 3 tòa nhà tái định cư “bỏ hoang” hàng chục năm

3 tòa nhà tái định cư N3 - N4 - N5 cao 6 tầng, với 150 căn hộ tại Khu đô thị Sài Đồng (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) dù nằm ở vị trí trung tâm của khu đô thị có hạ tầng giao thông thuận tiện, nhưng hàng chục năm qua không có người dân vào ở, gây lãng phí, nhếch nhác... Được xây dựng và hoàn thiện từ năm 2001 - 2006 để tái định cư tại chỗ cho người dân khi giải phóng mặt bằng mở rộng phố Sài Đồng, nhưng đến nay vẫn bỏ hoang, cơ sở hạ tầng đang dần xuống cấp. Được biết, nguyên nhân khiến dự án đến nay vẫn bị bỏ không là do được triển khai từ khi quận Long Biên chưa thành lập. Do đó, việc bồi thường ở giai đoạn chuyển tiếp từ huyện thành quận đã dẫn đến sự không thống nhất giữa chủ đầu tư và người dân. Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (Handico 3, trước đây là Công ty Xây dựng số 3 Hà Nội - thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự án hơn 1.292 tỷ đồng trên diện tích đất 421.946m2. Cửa ra vào toà nhà biến thành nơi chứa đồ. Vật liệu xây dựng được tập kết bừa bãi xung quanh những toà nhà. Nhiều ô kính bị vỡ từ lâu. Cơ sở hạ tầng đang dần xuống cấp theo thời gian. Văn phòng ban quản lý dự án phủ bụi, không có dấu hiệu hoạt động. Rác thải, vật liệu xây dựng chất đống quanh khuôn viên. Người dân sống xung quanh khu vực tận dụng nhiều khoảng trống để trồng rau.Công ty Handico 3 đã có văn bản đề nghị thành phố cho phép phá dỡ toàn bộ dự án để xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư, đáp ứng nhu cầu mới của người dân hiện nay. Trước đề xuất trên, Thành ủy Hà Nội đã ra văn bản số 1274 ngày 18/7/2017 yêu cầu chủ đầu tư lập hai phương án: Một là cải tạo, sửa chữa khu nhà để làm nhà ở xã hội. Hai là phá bỏ hoàn toàn để xây dựng quỹ nhà mới. Nhưng từ bấy đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ:

