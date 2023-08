Những quan chức nào không vụ lợi trong vụ Việt Á?

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Trường Sơn biết kit xét nghiệm là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu do Bộ KHCN giao cho Học viện Quân y chủ trì, là tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Nhưng do có sự tham mưu của cấp dưới nên ông Sơn đã ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành tạm thời kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á. Hành vi của ông Nguyễn Trường Sơn có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. C03 cho rằng, ông Sơn ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành không phải là nhiệm vụ thường xuyên (thuộc chức năng, nhiệm vụ của ông Trương Quốc Cường nhưng ông Cường đề xuất phân công người khác nên Bộ Y tế phân công ông Sơn ký). Ông Sơn không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Công ty Việt Á; không được hưởng lợi; không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Do đó, vận dụng các quy định của pháp luật để miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Sơn. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Theo nội dung kết luận điều tra, ông Trương Quốc Cường là người phụ trách điều hành, chỉ đạo đơn vị đầu mối cấp số đăng ký sinh phẩm chẩn đoán của Bộ. Tuy nhiên, Bộ Y tế lại phân công ông Nguyễn Trường Sơn ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm của Việt Á. Ông Trương Quốc Cường không có sai phạm, trách nhiệm trong việc cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định pháp luật. Ông Cường bị đánh giá là có dấu hiệu né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra, chỉ đạo kết luận kiểm tra giá hiệp thương, sau đó dẫn đến việc Công ty Việt Á nâng giá kit xét nghiệm. Tuy nhiên, C03 xác định ông Cường không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho ông Phan Quốc Việt và Việt Á, không được hưởng lợi, không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Tại Bộ Y tế, C03 cũng xác định, ông Lương Ngọc Khuê (Cục trưởng) và ông Đào Nguyên Minh (Phó trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng và chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế); ông Nguyễn Ngô Quang (Phó Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo, thành viên Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán Bộ Y tế) không quen biết, không gặp gỡ, không liên hệ trao đổi gì với Phan Quốc Việt; không nhận bất kỳ lợi ích vật chất gì từ Việt và Công ty Việt Á. Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt: Kết luận điều tra nêu, ông Đạt khai khi tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng thì Bộ Y tế đã cấp số đăng ký lưu hành tạm thời test xét nghiệm cho Công ty Việt Á. Bản thân ông Đạt không được đơn vị, cá nhân nào báo cáo về việc quản lý, xử lý kết quả đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm. Do đó, ông Đạt không nhận thức được trách nhiệm của Bộ KH&CN trong việc quản lý, xử lý kết quả nghiên cứu đề tài, nên không kiến nghị thu hồi số đăng ký lưu hành test xét nghiệm của Công ty Việt Á. Quá trình chỉ đạo, điều hành Bộ KH&CN, ông Huỳnh Thành Đạt không được ai can thiệp, tác động, cũng như không can thiệp, tác động hoặc thông đồng, thỏa thuận với bất kỳ đơn vị, cá nhân nào. Ngoài ra, ông Đạt không được hưởng lợi liên quan đến đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm. CQĐT xác định ông Huỳnh Thành Đạt cùng các cá nhân gồm: Thứ trưởng KH&CN Trần Văn Tùng, Nguyễn Đình Hậu (Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN) và một số cá nhân khác có trách nhiệm liên quan, nhưng chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái: Theo kết luận điều tra, thực hiện chỉ đạo của cựu Bí thư Phạm Xuân Thăng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Thái đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo: "Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan ký hợp đồng với Công ty Việt Á trong việc thực hiện các mẫu xét nghiệm Covid-19". Đồng thời, thông báo của tỉnh cũng nêu giao CDC Hải Dương phối hợp với Công ty Việt Á mở rộng phạm vi xét nghiệm. Ông Thái còn ký các quyết định về việc tạm cấp kinh phí, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ phòng chống dịch. Trên cơ sở đó, CDC Hải Dương mới hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 129 tỷ đồng trái quy định. Ông Nguyễn Dương Thái cũng tham gia các cuộc họp của Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, nhưng không phát biểu ý kiến liên quan đến việc cho Việt Á tham gia xét nghiệm, mở rộng phạm vi xét nghiệm. CQĐT kết luận ông Thái không bàn bạc, thống nhất với Phạm Xuân Thăng, không biết về hành vi thông đồng, bảo vệ đơn giá test xét nghiệm của cấp dưới và không thỏa thuận, thông đồng với Phan Quốc Việt để làm lợi cho Công ty Việt Á. Do đó, ông Nguyễn Dương Thái được miễn trách nhiệm hình sự. Tại Hải Dương, kết luận điều tra cũng nêu, quá tạo điều kiện để Công ty Việt Á triển khai xét nghiệm, bán kit xét nghiệm tại tỉnh Hải Dương, các cá nhân Tại Sở Tài chính tỉnh Hải Dương gồm: Nguyễn Trọng Hưng (Giám đốc), Dương Văn Xuyên (Phó Giám đốc), Nguyễn Đồng Kim (Phó Giám đốc), Nguyễn Văn Tuân (Trưởng phòng Quản lý giá và Công sản), Bùi Thị Ánh (Trưởng phòng Tài chính, hành chính sự nghiệp) đã không bàn bạc, thống nhất, cũng như không nhận tiền, lợi ích vật chất của các đơn vị cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện chống dịch tại tỉnh Hải Dương. >>> Mời độc giả xem thêm video 38 bị can trong đại án Việt Á: Nhìn lại những sai phạm

