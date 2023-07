Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán tiền giả hơn 13 tỷ đồng

Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ mua bán tiền giả. Cụ thể, các bị can Huỳnh Thị Búp (SN 1973, trú tại tỉnh Kiên Giang), Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, trú tại TP HCM) và Đinh Xuân Tiến (SN 1982 trú tại Hà Nội) bị khởi tố về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an và số tiền giả.

Nguyễn Tiến Quân (SN 1979, trú tại Hà Nội), Trần Đăng Quang (SN 1985, trú tại Thừa Thiên Huế) bị khởi tố về tội “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả”; Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, trú tại TP Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, trú tại Bạc Liêu) bị khởi tố về tội “Tàng trữ tiền giả”.

Trước đó, ngày 24/6/2022, tổ công tác của Công an TP Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả là các tờ 100 USD. Qua phát hiện, thu giữ tổng số tiền giả lên tới 102.300 USD. Khai nhận với cơ quan Công an, Tiến cho biết số tiền này mua từ một người tên là Vân ở TP HCM với mục đích để bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 6 đối tượng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ từ nhóm đối tượng nhiều loại tiền giả, từ USD, đô la Singapore giả, tiền Turkmenistan với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỷ đồng.