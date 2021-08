Hà Nội tổ chức khai giảng tại một trường vào ngày 5/9

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương vừa văn bản hướng dẫn về việc tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022.

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường sắp xếp, bố trí cán bộ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, rà soát cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu theo danh mục quy định của Bộ GD-ĐT, SGK cho học sinh; đặc biệt là với lớp 1, lớp 2, lớp 6 học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ khai giảng và dạy học trực tuyến.

Các trường học, cơ sở giáo dục thông báo đến cha mẹ học sinh về biên chế lớp học, kế hoạch dạy học trong năm học mới và các chương trình giáo dục của nhà trường. Giới thiệu cho học sinh, phụ huynh về truyền thống và hoạt động của nhà trường, đặc biệt đối với học sinh đầu cấp học; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục học sinh.

Các trường cũng cần thực hiện nghiêm túc quy định về khung kế hoạch thời gian năm học; công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh chưa thể quay trở lại trường học trong dịp khai giảng năm học 2021-2022. Để đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch, không tụ tập đông người Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố.

Lễ khai giảng sẽ được tổ chức và trực tiếp tại một trường trên địa bàn, phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội thời gian từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9.

Kết thúc Lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục sẽ tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến (thực hiện trên nền tảng dạy học trực tuyến của đơn vị, từ 8h45 đến 9h30).

Tùy thuộc vào tình hình thực tiễn tại từng địa phương, điều kiện của đơn vị và đặc thù riêng của từng cấp học, ngành học; các nhà trường, cơ sở giáo dục chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Từ ngày 6/9, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến theo kế hoạch dạy học của trường, theo khung thời gian năm học và thời khóa biểu của đơn vị trong thời gian học sinh không đến trường để phòng chống dịch COVID-19.

Đối với cấp học mầm non, trong thời gian này trẻ mầm non dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh theo quy định, nên các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người giám hộ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà.