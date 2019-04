Tên lửa V-2 đòn trả thù tàn bạo của Đức Quốc xã

Tên lửa V-2 (hay còn gọi là Vergeltungswaffe 2, "Vũ khí trả thù 2", Aggregat 4 (A4) là tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên trên thế giới do Đức Quốc xã nghiên cứu và phát triển. Tên lửa với động cơ chạy bằng nhiên liệu lỏng này được thiết kế để tấn công các thành phố lớn của quân đồng minh nhằm đáp trả các cuộc ném bom vào các thành phố của Đức. Đầu Thế chiến thứ 2, Hitler không hứng thú với các chương trình phát triển tên lửa khi cho rằng đây chỉ đơn giản là loại vũ khí đắt đỏ hơn với tầm bắn xa hơn. Tuy nhiên, khi cuộc chiến ngày càng ác liệt, trùm phát xít đã khởi động lại chương trình này ngày 22/12/1942 và cho sản xuất các tên lửa A4. Sau khi yêu cầu sản xuất được chấp thuận, thiết kế cuối cùng của A4 đã trải qua nhiều thay đổi trước khi quá trình sản xuất hàng loạt tên lửa này lần đầu tiên được hoàn thành vào đầu năm 1944. V-2 là tên gọi của A4 sau quá trình thay đổi. Trong ảnh là một quả tên lửa V-2 sẵn sàng vào bệ phóng ở Cuxhaven, Đức năm 1945. Ban đầu việc sản xuất các tên lửa V-2 được đề xuất tiến hành ở Peenemunde, Friedrichshafen, Wiener Neustadt và một số thành phố nhỏ hơn. Tuy nhiên, sau khi quân đồng minh ném bom thành phố Peenemunde, việc sản xuất đã được chuyển tới các cơ sở dưới lòng đất ở Nordhausen (Mittelwerk) và Ebensee. Nordhausen là nhà máy duy nhất vận hành cho tới khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Cơ sở này đã tận dụng nguồn lao động là các tù nhân ở trại tập trung Mittelbau-Dora gần đó. Khoảng 20.000 tù nhân của các trại tập trung đã thiệt mạng khi làm việc trong nhà máy Nordhausen, lớn hơn cả số người đã thiệt mạng vì loại vũ khí mà nhà máy này sản xuất. Trong suốt cuộc chiến, hơn 5.700 tên lửa V-2 đã được sản xuất tại các cơ sở khác nhau. Hệ thống sản xuất tự động đã cho thấy tính hiệu quả khi mỗi ngày Đức có thể sản xuất tới 100 tên lửa V-2. Ngoài ra, do ưu thế trong quá trình di chuyển mà chúng hiếm khi bị các chiến đấu cơ của quân Đồng minh phát hiện. Cuộc tấn công tên lửa V-2 lần đầu tiên diễn ra ở Paris và London ngày 8/9/1944. 8 tháng sau, 3.172 chiếc V-2 đã được sử dụng để tấn công một loạt các thành phố của quân đồng minh như London, Paris, Antwerp, Lille, Norwich và Liege. Do quỹ đạo của đường đạn và tốc độ di chuyển gấp 3 lần tốc độ âm thanh mà trong cuộc tấn công, V-2 trở thành tên lửa "bất khả chiến bại" không thể đánh chặn. Cảnh tượng những ngôi nhà trên một khu đất bị xóa sổ ở Essex, Anh sau khi tên lửa V-2 phát nổ khiến 9 người thiệt mạng năm 1945. Một tên lửa V-2 sau khi rời bệ phóng. Những quả tên lửa V-2 chuẩn bị được khai hỏa năm 1944. Hậu quả của một cuộc không kích sử dụng tên lửa V-2 ở London. Khung cảnh tan hoang cho thấy sức phá hủy đáng sợ của V-2. Tên lửa V-2 của Đức Quốc xã trong một nhà máy tại vùng Kleinbodungen của nước này năm 1945.

