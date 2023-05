Hà Nội: Nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng

Theo báo cáo, khoảng 10h ngày 19/5, trên mạng xã hội có đăng clip học sinh THCS Minh Đức huyện Ứng Hòa đánh nhau trong lớp học, phòng Giáo dục và Đào tạo đã xuống trường THCS Minh Đức làm việc. Qua kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo sự việc cụ thể như sau:

Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 16/5, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 được học sinh Lê Thị Khánh H. thông tin sự việc các bạn trong lớp đánh nhau. Sau khi nắm thông tin, giáo viên chủ nhiệm lớp đã yêu cầu 3 em học sinh đánh nhau viết bản tưởng trình, kiểm điểm và xác minh thêm thông tin qua các học sinh trong lớp, cụ thể như sau:

Vào hồi 15h35 ngày 11/5 (trong giờ ra chơi buổi chiều) tại lớp 8A1 trường THCS Minh Đức, học sinh Nguyễn Hồng A. và Nguyễn Mai N. đã đánh học sinh Kiều Thanh V. bằng tay vào mặt, vào đầu. Thấy bạn V. bị đánh, học sinh D. (cùng lớp 8A1) đã dùng vỏ bình nước tinh khiết để che đỡ cho bạn, cùng lúc đó học sinh L. (cùng lớp 8A1) nhìn thấy, nghĩ các bạn đang đùa nhau nên đã dùng điện thoại quay video và chia sẻ trên nhóm bạn.

Việc 2 học sinh Nguyễn Hồng A. và Nguyễn Mai N. đánh Kiều Thanh V. được xác minh bởi 2 lý do sau: Thứ nhất: do V. nói xấu A. là hay ra oai trong lớp. Lý do thứ 2: V. bị bạn khác ném dép vào người, nhưng lại nghĩ là N. ném. Từ 2 lý do trên, A và N. cùng tức V. nên đã rủ nhau đánh V.

Sau đó, từ ngày 11/5 đến ngày 17/5, em V. vẫn đi học bình thường, sức khỏe và tâm lý hoàn toàn ổn định. Nhóm 03 học sinh này vẫn cùng học, cùng chơi. Căn cứ lý do trên, giáo viên chủ nhiệm và nhà trường xác định việc các 3 học sinh đánh nhau là hiện tượng bộc phát chứ không phải do có mối thù hẳn cá nhân. Vì vậy, ngày 17/5/2023, nhà trường đã mời phụ huynh 3 học sinh đến trường để trao đổi sự việc và mức độ vi phạm của từng em.

Cả 3 học sinh đã nhận ra lỗi sai, nhà trường yêu cầu học sinh N. và A. viết bản kiểm điểm và hứa sẽ không tái phạm nữa. Sau khi nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đưa ra hướng giải quyết, phụ huynh của 3 học sinh đều đồng ý và không có ý kiến gì thêm.