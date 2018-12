Hà Nội: Người lao động đốt lửa sưởi ấm trong trời giá rét

Ghi nhận tạo Ngã tư Bưởi - Hoàng Quốc Việt, Hà Nội (nơi tập trung khá đông người lao động tự do) nhiều đống lửa đã được hun lên để người dân sưởi ấm dưới nền nhiệt độ thấp. Mọi vật dụng bỏ đi đều có thể tận dụng được để đốt lửa sưởi ấm. Ông Biểu - một người lao động ở đây may mắn kiếm được một khung gường làm củi. "Nền nhiệt độ xuống thấp, tranh thủ lúc không có người thuê mướn. Chúng tôi đốt đống lửa để sưởi cho đỡ lạnh, ở đây gió lớn nên rất lạnh", ông Biểu nói. Trên đường Phan Đình Phùng, một người phụ nữ không có củi nên đành tạm đốt vài tờ giấy để hơ qua tay cho đỡ lạnh. Ngày 9/12 theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, phổ biến nhiệt độ thấp dưới 14 độ C. Tại Hà Nội trời có lúc có mưa, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 - 17 độ C. Dưới nền nhiệt độ thấp, một số quán nước ven đường cũng đốt lửa sưởi để thu hút khách. Cũng theo dự báo thời tiết, hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 1-2 ngày.

