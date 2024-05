Hà Nội: Người đàn ông có 6 tiền án, tiền sự tiếp tục sa lưới

Ngày 29/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Long (SN: 1972; HKTT: 90 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Quốc Long cùng tang vật.

Trước đó, vào hồi 19h00 ngày 4/5, tại trước cửa số nhà 61 Giang Văn Minh, Tổ công tác của Công an phường Đội Cấn phát hiện, bắt giữ Nguyễn Quốc Long có hành vi mua bán trái phép. Tang vật thu giữ là 0,132g Methamphemine. Theo hồ sơ, Long đã có 3 tiền án, 3 tiền sự về các tội liên quan đến ma tuý và trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Ba Đình đã tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý đối tượng có 6 tiền án, tiền sự tiếp tục bị bắt theo quy định của pháp luật.