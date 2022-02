Hà Nội: Người dân đi chùa đầu năm vái từ xa, tuân thủ chuẩn 5K

Đi lễ đền chùa đầu năm là nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Thành nói riêng qua bao thế hệ. Người dân đến đền chùa ngày đầu năm để cầu mong gia đình hạnh phúc, công danh thành đạt và Quốc thái dân an. Ghi nhận của PV tại một số địa điểm chùa lớn tại Hà Nội như Quán Sứ, chùa Hà, đền Ngọc Sơn ngay từ sáng sớm đã có nhiều người dân đến làm lễ, tuy nhiên chỉ có thể vái vọng từ xa. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các đền chùa tại Hà Nội chưa mở cửa đón khách, vì vậy người dân đã sắp lễ, vái vọng từ ngoài cổng. Người dân nét những tờ tiền lẻ vào khe cửa với mong ước được ban phước lộc, lộc sinh lộc để qua năm làm ăn được khấm khá hơn. Đây là thói quen của nhiều người khi đi lễ đền chùa. Tại đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), người dân cũng đến làm lễ, thắp hương bên ngoài. Người dân khi đi lễ đều tuân thủ "quy tắc 5K" phòng, chống dịch COVID-19. Người dân có quan niệm đến đền Ngọc Sơn để dâng lễ xin lộc, cầu bình an may mắn cho gia đình. Các sĩ tử trước ngày đi thi cũng dành thời gian ghé qua đền Ngọc Sơn thành tâm cầu khấn, mong muốn được phù hộ cho đỗ đạt, công thành danh toại. Ghi nhận tại chùa Hà sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, lượng người đổ về làm lễ không đông đúc như các năm trước. Do chưa mở cửa đón du khách, người dân đến chùa Hà chỉ có thể đặt lễ và vái vọng từ ngoài cổng. Chị Quỳnh Anh (Nghĩa Tân - Hà Nội) cho biết: "Sau khi đi chúc tết gia đình, họ hàng xong thì mình quyết định đến chùa Hà để dâng lễ, cầu bình an cho mọi người trong gia đình. Mình cũng khá ngạc nhiên vì sáng nay chỉ có một số ít người đến làm lễ, có thể là do phủ chưa mở cửa và nhiều người ngại đến chỗ đông người thời điểm này">

Đi lễ đền chùa đầu năm là nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Thành nói riêng qua bao thế hệ. Người dân đến đền chùa ngày đầu năm để cầu mong gia đình hạnh phúc, công danh thành đạt và Quốc thái dân an. Ghi nhận của PV tại một số địa điểm chùa lớn tại Hà Nội như Quán Sứ, chùa Hà, đền Ngọc Sơn ngay từ sáng sớm đã có nhiều người dân đến làm lễ, tuy nhiên chỉ có thể vái vọng từ xa. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các đền chùa tại Hà Nội chưa mở cửa đón khách, vì vậy người dân đã sắp lễ, vái vọng từ ngoài cổng. Người dân nét những tờ tiền lẻ vào khe cửa với mong ước được ban phước lộc, lộc sinh lộc để qua năm làm ăn được khấm khá hơn. Đây là thói quen của nhiều người khi đi lễ đền chùa. Tại đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), người dân cũng đến làm lễ, thắp hương bên ngoài. Người dân khi đi lễ đều tuân thủ "quy tắc 5K" phòng, chống dịch COVID-19. Người dân có quan niệm đến đền Ngọc Sơn để dâng lễ xin lộc, cầu bình an may mắn cho gia đình. Các sĩ tử trước ngày đi thi cũng dành thời gian ghé qua đền Ngọc Sơn thành tâm cầu khấn, mong muốn được phù hộ cho đỗ đạt, công thành danh toại. Ghi nhận tại chùa Hà sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, lượng người đổ về làm lễ không đông đúc như các năm trước. Do chưa mở cửa đón du khách, người dân đến chùa Hà chỉ có thể đặt lễ và vái vọng từ ngoài cổng. Chị Quỳnh Anh (Nghĩa Tân - Hà Nội) cho biết: "Sau khi đi chúc tết gia đình, họ hàng xong thì mình quyết định đến chùa Hà để dâng lễ, cầu bình an cho mọi người trong gia đình. Mình cũng khá ngạc nhiên vì sáng nay chỉ có một số ít người đến làm lễ, có thể là do phủ chưa mở cửa và nhiều người ngại đến chỗ đông người thời điểm này">