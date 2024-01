Hà Nội: Lấy tiền và nhẫn kim cương, tên trộm bỏ lại túi hàng hiệu

Ngày 25/1, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can với Nguyễn Trí Trung (SN 1985, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra, khoảng 17h30 ngày 3/1, chị N.A (SN 1974, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Range Rover màu xám, BKS: 30F-69x.xx đến gara ô tô Manycar thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy để sửa.

Đối tượng Nguyễn Trí Trung và tang vật vụ trộm. Ảnh ANTĐ.

Sau khi đỗ xe, chị N.A. có để lại một túi xách nhãn hiệu Hermes màu xanh, bên trong có khoảng 10 triệu đồng, 1 chiếc nhẫn có mặt đá hình kim cương và một số thẻ ngân hàng các loại rồi đi vào gara ô tô. Tuy nhiên, do bất cẩn nên chủ phương tiện đã không đóng cửa kính ở ghế phụ bên phải.

Khoảng hơn 1 giờ sau quay lại, chị N.A. phát hiện túi xách đã bị kẻ gian trộm cắp nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Cùng lúc này, bảo vệ của trường Nguyễn Siêu phát hiện chiếc túi xách treo ở cổng số 3 không phải của giáo viên trong trường nên đã báo cơ quan Công an, qua đó xác định, chiếc túi xách là của chị N.A. Song, tài sản bên trong đã bị lấy mất.

Từ thông tin bị hại cung cấp, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Công an phường Trung Hòa đã xác định, Nguyễn Trí Trung là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận, khoảng 17h50 ngày 3/1, Trung đến lấy xe của mình tại khu vực gara ô tô Manycar. Khi đi ngang qua ô tô của chị N.A., thấy xe không kéo kính cửa phụ, bên trong xe có túi xách nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi quan sát xung quanh không thấy có ai để ý, đối tượng đã chui nửa người vào trong ô tô rồi lấy trộm chiếc túi xách. Trộm cắp trót lọt, đối tượng lên ô tô của mình điều khiển rời khỏi hiện trường. Khi đến khu vực gần trường mầm non Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Trung mở túi xách ra kiểm tra, phát hiện trong túi có số tiền 10.630.000 đồng. Đối tượng lấy số tiền trên rồi mang chiếc túi xách quay lại khu vực đã trộm cắp để trả lại cho bị hại vì nghĩ còn nhiều giấy tờ quan trọng.

Chiếc túi được Trung để ở khu vực vỉa hè cạnh khu vực ô tô của chị N.A. khoảng 20m. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Trung quay lại kiểm tra thì thấy chiếc túi vẫn còn ở vỉa hè. Sợ có người lấy đi nên đối tượng đã cầm lên, đi ra cổng số 3 trường Nguyễn Siêu và treo lên cánh cổng. Tại kết luận định giá tài sản cho thấy, tài sản của bị hại gồm: 1 chiếc túi xách nhãn hiệu Hermes màu xanh đã qua sử dụng được định giá 125.000.000 đồng; 1 ví cầm tay màu đen nhãn hiệu Channel; 1 nhẫn vàng đính kim cương...

Hiện vụ nữ chủ xe Rangrover bị trộm mất túi hàng hiệu, nhẫn kim cương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.