Hà Nội: Kịp thời giải cứu khoảng 30 người khỏi vụ cháy tòa nhà

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8h ngày 12/2, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại tòa CTM số 139 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy và Đội CC&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng triển khai các mũi tiếp cận, hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn xuống nơi an toàn.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng xuất 1 xe chỉ huy đến hiện trường, trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, CNCH. Được biết, tòa nhà xảy cháy là tổ hợp siêu thị, văn phòng và căn hộ với quy mô 2 tầng hầm; 3 tầng dịch vụ thương mại và 2 tháp, gồm tháp văn phòng 21 tầng nổi và tháp chung cư 15 tầng nổi.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, xác định điểm xuất phát cháy tại khu vực kỹ thuật tầng 4 tháp văn phòng của tòa nhà, lực lượng chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức chữa cháy (đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn đám cháy ngay sau đó), đồng thời triển khai các mũi tiếp cận tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân hiện còn đang mắc kẹt trong tòa nhà.

Quá trình tổ chức cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời hướng dẫn đưa được gần 30 người di chuyển thoát nạn lên tầng mái và theo lối cầu thang bộ đến khu vực an toàn. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đều ổn định cả về sức khỏe và tinh thần.

Nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.