Hà Nội: Kịp thời cứu hộ cụ ông nằm bất động trên mái nhà

Ngày 31/12, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, Công an phường Thanh Xuân Nam nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cụ ông đang nằm bất động trên nóc “chuồng cọp” tầng 3 của nhà tập thể G9 – phường Thanh Xuân Nam. Công an phường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để tổ chức cứu hộ kịp thời.

Cán bộ Công an phường đưa cụ ông xuống an toàn.

Trước đó, theo thông tin của nhân dân đang sinh sống tại phường Thanh Xuân Nam, ngày 26/12, khu tập thể G9 có người trèo ra phía bên ngoài “chuồng cọp”, lúc đó người dân nghĩ rằng đang sửa chữa bên ngoài, đến khoảng 16h00 thì phát hiện cụ ông đang nằm bất động trên nóc “chuồng cọp” tầng 3 nên đã gọi điện báo cho Công an phường Thanh Xuân Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Ban Chỉ huy Công an quận đã khẩn trương chỉ đạo Công an phường Thanh Xuân Nam phối hợp với các lực lượng, nhanh chóng triển khai các biện pháp để kịp thời cứu hộ cụ ông gặp nạn trên mái nhà. Ban Chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Nam đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ Công an phường thực hiện công tác cứu nạn, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản, tính mạng của người dân và bản thân; qua đó, hai đồng chí cán bộ Công an phường đã an toàn đưa cụ ông xuống.

Được biết, cụ ông tên là T.C.C (Sinh năm: 1940; HKTT: phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội), ông C tuổi cao nên bị lẫn và trèo ra ngoài cửa thoát hiểm của “chuồng cọp”.

Công an phường Thanh Xuân Nam đã đưa cụ ông về nhà an toàn, tình trạng sức khỏe ổn định và bàn giao cụ ông cho người thân trong gia đình. Gia đình ông Chính đã gửi thư cảm ơn tập thể Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Thanh Xuân Nam và cán bộ tham gia cứu hộ ông.