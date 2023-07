Hà Nội: Giúp việc vay nặng lãi, chủ nhà điêu đứng vì bị đe doạ

Ngày 20/7, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đinh Văn Nhật (SN 1996; ở xóm 2, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tháng 6/2022, Đinh Văn Nhật được Phạm Quang Tiệp (SN 1996; ở tỉnh Nam Định) thuê làm nhiệm vụ nhắc nợ những người mà Tiệp cho vay tiền. Nếu ai chậm trả nợ, Nhật sẽ tìm đủ cách đe dọa, chửi bới.

Đối tượng Đinh Văn Nhật tại cơ quan Công an.

Ngoài ra, đối với những người có nhu cầu vay, Đinh Văn Nhật cũng chịu trách nhiệm thẩm định gia cảnh, nơi ở của khách hàng. Sau khi xác định được nhà cửa, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của người vay, Nhật sẽ cho khách hàng viết giấy vay nợ dưới hình thức mua bán điện thoại, lãi suất 20% và cắt lãi đầu. Trong số tệp khách hàng của Tiệp có chị T.T.T (SN 1977; ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) có vay 10 triệu đồng từ tháng 8/2022 và Nhật được giao liên hệ với chị T để thẩm định nhân thân, lai lịch.

Thời điểm này, chị T đang làm giúp việc cho ông L.T.C (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, chị T đã nói với Nhật mình là vợ của ông C để được vay tiền. Đến tháng 9/2022, do mâu thuẫn nên Nhật không làm cho Tiệp nữa mà tách ra làm riêng. Đối tượng rủ thêm một người bạn góp tiền chung rồi tiếp cận với số khách hàng mà Tiệp đã giao cho trước đó để “chăm sóc”.

Khoảng tháng 10/2022, Nhật gặp lại chị T.T.T và hai bên thỏa thuận cho vay 15 triệu đồng, cắt lãi đầu 3 triệu đồng, đồng thời quy ước chị T phải trả Nhật số tiền này trong vòng 50 ngày, mỗi ngày đóng 300.000 đồng. Chị T trả được 7 triệu đồng thì không chuyển tiền cho Nhật nữa và cắt toàn bộ liên lạc với chủ nợ.

Thấy chị T tắt máy, đối tượng tin rằng chị T là vợ ông C nên đã gọi điện, nhắn tin đòi tiền. Dù ông C khẳng định người vay tiền chỉ là giúp việc cho gia đình nhưng vẫn bị nhắn tin đe dọa. Đến tháng 4/2023, nhà ông C bị ném chất bẩn, Nhật liền gọi điện và nhận mình chính là người chỉ đạo đàn em làm việc này, rồi tiếp tục đe dọa sẽ tấn công bằng chất bẩn nếu ông C không trả tiền cho chị T.

Lo sợ, ông C đã đồng ý trả thay người giúp việc số tiền 7 triệu đồng. Ngày 5/5/2023, nạn nhân đã chuyển khoản trước cho Nhật 2 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thu xếp trả sau. Một vài ngày sau, thấy ông C vẫn chưa trả nốt tiền, Nhật lại gọi điện đe dọa. Bức xúc, nạn nhân đã đến Công an quận Cầu Giấy trình báo.