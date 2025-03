Cụm quân phía Bắc của quân đội Nga (RFAF) đang hoàn tất việc “dọn dẹp” tàn quân Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở khu vực biên giới Kursk. Những người lính Ukraine, may mắn thoát ra từ vòng vây Kursk về lãnh thổ Ukraine, gọi tình hình là thảm họa. Họ cho rằng, chiến dịch phiêu lưu quân sự của Kiev tại Kursk, là một thất bại hoàn toàn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, tổn thất của AFU ở hướng Kursk và Sumy tiếp tục tăng cao; quân Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt. Các trận đánh ác liệt vẫn tiếp diễn tại biên giới ở khu vực bốn làng Gogolevka, Oleshny, Guevo và Gornal. Hiện nay phần lớn làng Gogolevka và Guevo đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, tuy nhiên quân Ukraine vẫn tiếp tục đưa quân dự bị đến đây; nhưng mục đích không phải là cố chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà ngăn quân Nga sử dụng đầu cầu này, để tràn vào tỉnh Sumy. Theo kênh Mash Telegram, tính đến tối ngày 17/3, quân Nga đã tái chiếm thành công làng Guevo và Gogolevka. Quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi làng và các hoạt động “dọn dẹp” đang được tiến hành tại làng Gornal. Nguồn tin trực tiếp của Mash cho biết, giao tranh đang diễn ra tại ngôi làng này, ít nhất một nửa làng đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Ngược lại, kênh North Wind cho biết, các trận đánh ác liệt đang diễn ra ở khu rừng gần làng Guevo. RFAF đang tiến hành bao vây, tiêu diệt lính Ukraine không chịu rút lui, nhưng quân tiếp viện Ukraine tiếp tục được đưa tới. Trong khi RFAF vẫn tiếp tục tổ chức chiếm một ngôi làng biên giới khác là Gogolevka; còn làng Oleshnya hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU. Tại đầu cầu mà RFAF đã mở được ở vùng Sumy, các trận đánh đang diễn ra để giành ngôi làng Basivka ở bờ trái sông Loknya, hầu hết khu vực này hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Cùng lúc đó, pháo binh AFU ở Sumy đang pháo kích vào Basivka và cả vùng Kursk của Nga bằng pháo phản lực phóng loạt. Hiện tại những thông tin về tình hình chiến sự ở khu vực biên giới Kursk-Sumy có phần mâu thuẫn, nguyên nhân là do tình hình thay đổi rất nhanh. Nhưng có thể khẳng định, RFAF đang tiếp tục tập trung lực lượng, không chỉ đánh bật số quân Ukraine ít ỏi về bên kia biên giới, mà còn sử dụng đầu cầu này, để tấn công tổng lực sang lãnh thổ Ukraine. Hiện khả năng AFU phản công để tiếp tục kiểm soát khu vực Kursk trên thực tế đã bị loại trừ; nhưng nhiều khả năng, lực lượng tiếp viện AFU tiếp tục được đưa đến đây, nhằm củng cố tuyến phòng thủ biên giới; nhằm ngăn RFAF tiến sang lập “vùng đệm an ninh”, như mệnh lệnh của Tổng thống Putin. Người dân vùng Sumy cho biết, lính Ukraine đã được hứa cấp "thẻ xanh" (giấy phép cư trú tại Mỹ), để dẫn dắt lính đánh thuê nước ngoài thoát khỏi vòng vây ở Kursk. Tại khu vực biên giới Sumy-Kursk, lệnh sơ tán bắt buộc đang được tiến hành. Trong khi AFU đang khẩn trương chuẩn bị phòng thủ, khi dựng lưới chống UAV dọc theo các tuyến đường và xây dựng hào chống tăng. Các nhà phân tích phương Tây, được tờ New York Times của Mỹ phỏng vấn, đều thừa nhận rằng các quân Ukraine còn ở Kursk, đang chạy trốn khỏi khu vực này trong bối cảnh quân Nga tấn công quyết liệt, và các hoạt động quân sự ở khu vực này của Nga sắp kết thúc. Trong cuộc tháo chạy hoảng loạn, AFU không chỉ bỏ lại với những vũ khí, phương tiện hỏng hóc, chưa thể khắc phục, mà còn có cả những phương tiện vẫn còn hoạt động tốt ở khu vực biên giới Kursk. Lần này, chiến lợi phẩm của quân Nga là hai xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, gần như còn nguyên vẹn. Theo ông Pushilin, chủ tịch của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), theo thông tin tình báo mà ông có, lực lượng chủ lực của AFU, sau khi rút lui khu vực Kursk, đang được tái triển khai gần Pokrovsk. Hiện AFU đã tăng cường đáng kể sức mạnh của họ tại mặt trận này, để chuẩn bị cho một trận chiến quyết định với lực lượng chủ lực của RFAF. Thành phố Pokrovsk nằm ở trung tâm giao thông phía tây của tỉnh Donetsk. Đây là tuyến giao thông chính kết nối các thành phố như Kharkov và Dnipro. Pokrovsk cũng là một thành phố công nghiệp, chủ yếu tham gia vào khai thác than và sản xuất máy móc. Hiện nay, Pokrovsk là mặt trận ác liệt nhất trên chiến trường Nga-Ukraine. Tháng 8 năm ngoái, để giảm bớt áp lực cho mặt trận Pokrovsk, AFU đã huy động 10 lữ đoàn dự bị tinh nhuệ để mở cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk, buộc quân đội Nga phải huy động một phần lực lượng chủ lực quay trở lại hỗ trợ. Nhưng ngược lại, RFAF không rút quân khỏi Pokrovsk, mà tận dụng thời cơ AFU rút quân về Kursk, để chiếm thêm nhiều vùng lãnh thổ ở đây. Bây giờ, khi lực lượng chủ lực của AFU đã rút khỏi Kursk và đang tiến về Pokrovsk một lần nữa, ý định đối đầu với lực lượng chủ lực của RFAF là rất rõ ràng. Nhưng trước nguy cơ 80.000 quân Nga tràn qua chiếm Sumy, AFU lại phải rút các đơn vị UAV tinh nhuệ tăng viện cho hướng Sumy. (Nguồn ảnh Military Review, Liveuamap, Ukrinform, TASS, Sohu).

