Chân dung nữ sinh Tiền Giang đạt điểm 10 môn Ngữ văn

Nguyễn Lê Thiên Nghi đạt điểm số cao ở các môn thi THPT Quốc gia năm 2021 còn lại như: Toán: 8,2; Tiếng Anh: 9,8; Giáo dục Công dân: 9 điểm. Nữ sinh Tiền Giang nhận định bản thân có lối hành văn sử dụng ngôn từ chân phương nhưng đảm bảo sự sáng tạo và độc đáo. Trong bài viết, Nghi dùng nhiều dẫn chứng là câu thơ dân gian, được nghe giảng từ thầy cô. Khi nhận được điểm số của mình, nữ sinh quê Tiền Giang đã rất vui và bất ngờ. Tuy nhiên, Thiên Nghi không nghĩ đây là kết quả dựa trên sự may mắn. Thiên Nghi chia sẻ: "Em nghĩ may mắn chỉ là một phần, bản thân mình xứng đáng với điểm số này bởi đã ôn tập miệt mài trong suốt thời gian ôn thi đại học vừa qua". Học lớp chuyên Anh nên Ngữ văn không phải là môn chuyên Thiên Nghi theo đuổi. Thiên Nghi tự nhận mình không có trí nhớ tốt, thường học bằng cách viết cụ thể nội dung cần quan trọng lên trên giấy. Những nội dung này được Nghi sắp xếp theo từng chủ đề khác nhau, ứng với mỗi tác phẩm. Nghi cho biết bản thân hài lòng nhất với câu trả lời ở phần đọc hiểu: "Em khá thích những câu hỏi mở, vì vậy, ở đề thi này, em đã được nói hết những suy nghĩ của mình một cách sáng tạo". Trước khi bắt đầu vào ngày thi môn Ngữ văn, Thiên Nghi học tập trung ở các tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn. Khi nhận được đề thi là bài thơ "Sóng" của tác giả Xuân Quỳnh, nữ sinh đã khá bất ngờ. Tuy nhiên, Nghi đã giữ bản thân bình tĩnh và tự tin để làm bài. Đây cũng là tác phẩm quen thuộc, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra trên lớp. Nữ sinh đã viết 8 mặt giấy ở đề thi này. "Em nghĩ, đây là lần cuối em được đặt bút viết nên suy nghĩ của mình ở tư cách là học sinh nên đã cháy hết mình để hoàn thành bài thi" - Thiên Nghi nói. Là con gái của giáo viên dạy Vật lý nên Thiên Nghi tự đặt áp lực cho bản thân là phải cố gắng để không phụ lòng ba mẹ và thầy cô. Vì vậy, khi nhận được kết quả thi của mình, nữ sinh đã cảm thấy hơi thất vọng về điểm số ở môn thi tiếng Anh khi không đạt điểm 10 tuyệt đối. Tuy nhiên, cảm giác thất vọng về bản thân của Nghi cũng nhanh chóng vơi đi khi nữ sinh nhận được điểm 10 ở môn Ngữ văn. Đây là một trong hai môn học yêu thích của nữ sinh quê Tiền Giang. Trong suốt quá trình học tập của mình, Thiên Nghi luôn nhận được sử ủng hộ từ gia đình. Em cảm thấy may mắn vì có ba mẹ tâm lý và cho phép bản thân làm những gì mình muốn. Cô gái cho biết bản thân có niềm yêu thích nghệ thuật từ khi còn nhỏ, mong muốn theo đuổi các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Để tích lũy kinh nghiệm và thỏa mãn đam mê của bản thân, những năm tháng học sinh, Nghi tham gia nhiều các cuộc thi về nghệ thuật như chụp ảnh hay thiết kế thời trang. Trong tương lai, Thiên Nghi dự định theo học ngành Quản trị doanh nghiệp thời trang hoặc Thiết kế thời trang. Thiên Nghi tâm sự: "Trải qua giai đoạn khó khăn vì ôn thi đại học trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, em nghĩ, mình và những thí sinh khác đều đã ôn luyện hết mình. Đạt được kết quả như hiện tại, em thấy rất vui và hài lòng". >>>> Xem thêm video: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Nguồn: VTV 1.

