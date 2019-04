Kiểu uống cà phê thách thức thần chết ở Hà Nội

Một đoạn đường tàu chạy qua đường Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng, Hà Nội mọc lên san sát quán cà phê đang thu hút rất đông du khách nước ngoài và cả người dân Thủ đô. Nhiều người còn bê hẳn bàn cờ ngồi giữa đường ray. Bàn ghế quán cà phê kê sát đường ray. Lúc đông người, để di chuyển người ta đi bộ ngay trên đường ray tàu hỏa. Ở nước ngoài, việc quản lý hành lang an toàn đường sắt rất nghiêm ngặt, chặt chẽ nên nhiều du khách đến Hà Nội tỏ ra bất ngờ và lạ lẫm với những quán cà phê mọc ngay sát đường tàu, thách thức thần chết.Nhóm du khách Hàn Quốc thích thú chụp ảnh trong tà áo dài tên đường ray tàu.Du khách lạ lẫm với cảnh tượng tàu chạy sát bàn cà phê. Nhiều người cho biết đây là trải nghiệm thú vị. Một số ý kiến không nhỏ khác thì cho rằng, việc ngồi uống cà phê ở đây chẳng khác nào thách thức thần chết, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Rất nhiều lần cơ quan chức năng đã xử phạt, dẹp bỏ các quán cà phê đường tàu. Thế nhưng, cứ đóng cửa một thời gian các quán hàng này lại mọc như nấm sau mưa. “Uống cafe hoặc thưởng thức 1 chai bia và ngắm tàu hỏa đi qua ở ngay sát đường ray tuy khá nguy hiểm nhưng lại đem đến cảm giác rất mới lạ, tôi rất thích” Daniel – một du khách nước ngoài chia sẻ. Du khách nước ngoài uống cà phê chờ tàu qua để trải nghiệm cảm giác mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng nên có biện pháp đảm bảo an toàn và có tổ chức để biến nơi đây thành điểm du lịch.Những sự lộn xộn, thiếu ngăn nắp, quy củ của Hà Nội lại khiến người nước ngoài lạ lẫm, tò mò. Một chủ quán cà phê cho biết: “Tàu chạy chủ yếu vào cuối tuần, ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6 thì 7h tối mới có chuyến tàu đầu tiên, khung giờ tàu chạy qua được in lên tường và mặt sau tờ menu của tất cả các quán. Khi mà tàu gần thì chủ quán sẽ ra nhắc nhở du khách giữ vị trí an toàn”

Một đoạn đường tàu chạy qua đường Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng, Hà Nội mọc lên san sát quán cà phê đang thu hút rất đông du khách nước ngoài và cả người dân Thủ đô. Nhiều người còn bê hẳn bàn cờ ngồi giữa đường ray. Bàn ghế quán cà phê kê sát đường ray. Lúc đông người, để di chuyển người ta đi bộ ngay trên đường ray tàu hỏa. Ở nước ngoài, việc quản lý hành lang an toàn đường sắt rất nghiêm ngặt, chặt chẽ nên nhiều du khách đến Hà Nội tỏ ra bất ngờ và lạ lẫm với những quán cà phê mọc ngay sát đường tàu, thách thức thần chết. Nhóm du khách Hàn Quốc thích thú chụp ảnh trong tà áo dài tên đường ray tàu. Du khách lạ lẫm với cảnh tượng tàu chạy sát bàn cà phê. Nhiều người cho biết đây là trải nghiệm thú vị. Một số ý kiến không nhỏ khác thì cho rằng, việc ngồi uống cà phê ở đây chẳng khác nào thách thức thần chết, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Rất nhiều lần cơ quan chức năng đã xử phạt, dẹp bỏ các quán cà phê đường tàu. Thế nhưng, cứ đóng cửa một thời gian các quán hàng này lại mọc như nấm sau mưa. “Uống cafe hoặc thưởng thức 1 chai bia và ngắm tàu hỏa đi qua ở ngay sát đường ray tuy khá nguy hiểm nhưng lại đem đến cảm giác rất mới lạ, tôi rất thích” Daniel – một du khách nước ngoài chia sẻ. Du khách nước ngoài uống cà phê chờ tàu qua để trải nghiệm cảm giác mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng nên có biện pháp đảm bảo an toàn và có tổ chức để biến nơi đây thành điểm du lịch. Những sự lộn xộn, thiếu ngăn nắp, quy củ của Hà Nội lại khiến người nước ngoài lạ lẫm, tò mò. Một chủ quán cà phê cho biết: “Tàu chạy chủ yếu vào cuối tuần, ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6 thì 7h tối mới có chuyến tàu đầu tiên, khung giờ tàu chạy qua được in lên tường và mặt sau tờ menu của tất cả các quán. Khi mà tàu gần thì chủ quán sẽ ra nhắc nhở du khách giữ vị trí an toàn”