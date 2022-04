Hà Nội: Điều tra vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 4h50 ngày 4/4, tại khu vực ngã ba Trần Quang Khải – Lò Sũ (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) xảy ra một vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong. Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất tỉnh sát vỉa hè đê Trần Quang Khải lối vào cửa khẩu phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), gần đó khoảng 3 mét về phía ngã ba Lò Sũ – Trần Quang Khải là chiếc xe máy màu đen biến dạng. Công an quận Hoàn Kiếm cũng bác bỏ thông tin nạn nhân va chạm với nhóm đua xe, bởi thời gian hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào cuối tuần qua (từ 18h ngày 1/4 đến rạng sáng 4/4) và phụ cận luôn có lực lượng 141/Công an thành phố hoá trang và công khai, phối hợp ngăn chặn đua xe và các biểu hiện càn quấy. Vụ việc trên chỉ là tai nạn giao thông. Cơ quan công an xác định, nạn nhân là bà N.T.H. (ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm nghề bán hàng quán dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Bà H. đang trên đường về nhà sau khi kết thúc hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thì xảy ra vụ việc trên. Nạn nhân đã không qua khỏi sau va chạm. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

