Hà Nội: Bắt đối tượng thuê ô tô đem thế chấp lấy tiền tiêu xài

Ngày 17/12, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Dương Anh Điệp (SN 1984, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Dương Anh Điệp tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 1/12, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo về tội phạm của ông P.C.T, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội trình báo về việc bị Dương Anh Điệp chiếm đoạt ô tô Mazda CX5 biển kiểm soát 30F-908.xx, trị giá 600 triệu đồng.

Nhận được thông tin, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc xác minh, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nội dung vụ việc. Không lâu sau, cơ quan công an đã bắt giữ được Dương Anh Điệp và thu hồi được ô tô Mazda CX5.

Tại cơ quan công an, Dương Anh Điệp khai, do nợ nần nên đã thuê xe ô tô của Công ty CP Bầu trời Á Đông. Sau đó, Điệp đã sử dụng ô tô mang đi thế chấp để vay số tiền khoảng 200.000.000 đồng. Số tiền vay được Điệp đã sử dụng để tiêu xài cá nhân hết. Cơ quan công an đã thu hồi chiếc ô tô bị chiếm đoạt, trả lại cho chủ sở hữu chiếc xe.

Hiện vụ bắt đối tượng thuê ô tô đem đi thế chấp lấy tiền tiêu xài đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.