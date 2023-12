Điều động, bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự 9 tỉnh thành

Ngày 15/12, tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác cán bộ. Theo đó, điều động bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác tại Sở Nội vụ tỉnh và giữ chức vụ Phó Giám đốc, kể từ ngày 15/12/2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ngày 15/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn y ông Lương Mạnh Sơn (SN 1978), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 14/12, UBND TP. Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quốc Toản (sinh năm 1973) - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. UBND TP. Hà Nội cũng công bố quyết định điều động bà Vương Hương Giang (sinh năm 1979) - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm, nhận công tác tại Sở GD&ĐT Hà Nội; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Ngày 14/12, UBND tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Minh Chí, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NN-PTNT. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 11/12/2023. Chiều 14/12, Huyện ủy Thanh Liêm, Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn y Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hoàng Mạnh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm. Ngày 12/12, UBND tỉnh An Giang quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang Nguyễn Quốc Cường, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng với thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Nguyễn Trung Thành, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang với thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Ngày 12/12, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Công thương. Ông Mạc Thế Phương, Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công thương), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/12/2023. Ảnh: Báo Hải Dương.

Ngày 11/12, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La điều động ông Nguyễn Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh. Ông Nguyễn Duy Dũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sơn La, thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 5/12/2023. Ngày 11/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thể, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

