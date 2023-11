Hà Nội: Bắt đối tượng có 10 tiền án, tiền sự trộm xe đạp

Ngày 15/11, thông tin từ công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Tống Văn Tám (SN: 1980; HKTT: Tổ 17 Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tống Văn Tám.

Trước đó, ngày 02/11/2023, Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm tiếp nhận trình báo tại nhà xe của nhà thờ Hàm Long bị mất trộm 1 chiếc xe đạp nhãn hiệu Trimx S4700, trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phan Chu Trinh đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản trên là Tống Văn Tám.

Tại cơ quan Công an, Tám khai nhận do cần tiền mua ma túy để sử dụng nên đã lợi dụng sơ hở của nhà thờ Hàm Long để trộm cắp. Qua xác minh, đối tượng đã có 7 tiền án, 3 tiền sự. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.