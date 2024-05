Hà Nội: Bắt 6 con bạc đang sát phạt nhau trong chợ hoa Quảng An

Ngày 28/5, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết về việc triệt phá sới bạc do Nguyễn Nam Trường (SN 1975, là chủ cơ sở trong chợ hoa Quảng An) cầm đầu. Qua công tác quản lý địa bàn, đầu tháng 5/2024 các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ đã phát hiện một số đối tượng thường xuyên lén lút tụ tập đánh bạc tại gác xép cửa hàng hoa Tuấn Trường trong chợ hoa Quảng An (phường Quảng An).

Các đối tượng bị Công an bắt giữ.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, khoảng 2h ngày 25/5, tổ công tác Công an quận Tây Hồ kiểm tra hành chính tại cửa hàng hoa Tuấn Trường. Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng, trong đó có Nguyễn Nam Trường, đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “sâm” thắng thua bằng tiền trên phòng ở gác xép.

Các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Hoài Nam (SN 1991; ở huyện Ba Vì, Hà Nội), Hồ Sỹ Anh (SN 1996; ở huyện Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Xuân Đại (SN 1982; ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Xuân Kết (SN 1982; ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Đình Hoàng (SN 1990; ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Tang vật thu giữ tại chỗ 37.800.000 đồng cùng 2 bộ bài tú lơ khơ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội "Đánh bạc". Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Đánh bạc", đồng thời tạm giữ hình sự cả 6 đối tượng trên để điều tra, xử lý.