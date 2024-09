Những trận lụt gây thiệt hại nặng nề ở Việt Nam thời gian gần đây

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17h30, ngày 11/9, đã có 324 người chết, mất tích (gồm 179 người chết và 145 người mất tích) do lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng của bão số 3 Yagi. Trong đó, Lào Cai thiệt hại nặng nhất khi có đến 72 người chết và 111 người mất tích. Hiện cảnh báo lũ ở cấp báo động đã được ban bố tại nhiều con sông lớn, gây nguy cơ cho các bờ đê, bờ bao. Lực lượng chức năng đang gồng mình, chạy đua để bảo đảm an toàn cho đời sống Nhân dân. Mưa lũ lịch sử tàn phá Quảng Ninh năm 2015: Trận mưa lịch sử đã khiến Quảng Ninh chìm trong biển nước. Sau 3 ngày mưa lũ (từ 26 đến 28/7), với lượng nước đổ xuống lớn nhất trong vòng 40 năm tại Quảng Ninh đã làm 17 người chết, 6 người mất tích, nhiều khu dân cư bị nhấn chìm. Thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 2.000 tỷ đồng. (Ảnh mưa lũ năm 2015 tại Quảng Ninh) Đau thương nhất phải kể là những người dân ở khu 4, phường Cao Thắng (TP Hạ Long). Sau một đêm mưa lớn, khi người dân nơi đây tỉnh dậy bàng hoàng thấy ba căn nhà liền kề của gia đình bà Nguyễn Thị Thược (76 tuổi) đổ sập tan hoang. Cả 9 người trong gia đình bị vùi lấp dưới hàng trăm mét khối đất đá sạt lở. (Ảnh mưa lũ năm 2015 tại Quảng Ninh) Trận “đại hồng thủy” do bão Wutip ở miền Trung năm 2013: Ngày 30/9/2013, bão Wutip hoành hành ở miền Trung, gây ra trận “đại hồng thủy” làm 9 người chết, 199 người bị thương, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Cơn bão này đã gây ra một trận lũ kinh hoàng nhất sau gần nửa thế kỷ, khiến hàng trăm gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chỉ vài ngày sau bão Wutip tan, ngày 15/10/2013, bão Nari đã quét qua các tỉnh miền Trung. Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh gây ra lũ lớn khắp các tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt; trong khi tại miền núi, nước ngập tới mái nhà, cô lập nhiều xã, huyện. Ít nhất 6 người chết do lũ cuốn trôi ở Hương Khê (Hà Tĩnh), hàng trăm nhà dân ngập chìm trong biển nước. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lũ lụt ở miền Trung năm 2011: Từ giữa tháng 10/2011, liên tiếp xảy ra các trận lụt ở miền Trung làm 55 người chết. Nước lụt đã nhấn chìm khoảng 170.000 căn nhà và 23.700 ha rau màu. Tỉnh thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Bình. Cơ quan chức năng đã sơ tán khoảng 7.200 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trận lũ lịch sử năm 2010 ở Hà Tĩnh: Đầu tháng 10/2010, mưa như trút, nước, lũ lên nhanh “siêu tốc” nhấn chìm huyện Hương Khê trong biển nước. Hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất” trước sự uy hiếp kinh hoàng của cơn đại hồng thủy. Lũ lụt đã làm 32 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt. Lũ lớn còn đe dọa sự an toàn của các đập thủy điện, làm hàng chục nghìn người phải sơ tán. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hà Nội hóa thành sông trong trận "đại hồng thủy" năm 2008: Từ đêm 30/10/2008, Hà Nội cùng nhiều tỉnh ở miền Bắc phải hứng chịu trận mưa lớn nhất trong lịch sử 100 năm, gây lũ lụt trên diện rộng. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Chỉ sau đêm mưa đầu tiên, nhiều khu vực trong nội ngoại thành Hà Nội đã ngập sâu. Cơn mưa lớn kéo dài tới 4/11/2008 mới chấm dứt, khiến thủ đô chìm trong biển nước. (Hình ảnh lũ lụt tại Hà Nội) Trong trận mưa lịch sử này, Hà Nội có 17 người thiệt mạng. Tuyến đê sông Hồng bị sạt mái, gần 13.000 hộ dân ven đê ngập nhà cửa, các hồ chứa tràn nước. Nước ngập khiến nhiều hoạt động gần như tê liệt. 5 ngày sau khi tạnh mưa Hà Nội mới thoát ngập. Ước tính thiệt hại ít nhất là 3.000 tỷ đồng. (Hình ảnh lũ lụt tại Hà Nội) Trận lụt lịch sử năm 1999 nhấn chìm cố đô Huế: Sáng 1/11/1999, miền Trung bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt dần và kéo dài suốt 1 tuần (đến 6/11 mới dừng hẳn), gây ra lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm nhiều huyện, thị xã thuộc 10 tỉnh thành miền Trung. 595 người chết trong mưa lũ. Hơn 41.000 ngôi nhà bị hủy hoại. Thiệt hại tài sản lên đến gần 3.800 tỷ đồng. Tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất là Thừa Thiên-Huế. Lượng mưa suốt 2 ngày đêm đã lên tới hơn 2.300 mm (bằng cả lượng mưa hằng năm ở nơi đây) khiến nước đầu nguồn sông Hương dâng lên hơn 1m vào mỗi giờ. Ở hạ lưu sông Hương, nước đã vượt mức báo động 3 đến gần 3m. Các chuyên gia nhận định con số này chưa từng xảy ra suốt 100 năm qua. (Hình ảnh: Lũ lụt lịch sử năm 1999, nhấn chìm 100% nhà cửa của người dân Thừa Thiên - Huế trong biển nước. Ảnh: internet) >>> Xem thêm video: Yên Bái: Mưa lớn sau bão, lũ cuốn nhiều người thiệt mạng.

