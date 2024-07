Hà Nội: Bắt 10 đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Nhóm đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 23/6/2024, xuất hiện 1 nhóm thanh niên mang theo hung khí tự chế, điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách đánh võng, hò hét, bấm còi inh ỏi trên các tuyến đường từ huyện Phú Xuyên qua huyện Thường Tín, hướng đi quận Hà Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương tiến hành điều tra, bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, đa phần sinh năm 2005 đến 2008.

Hiện Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ, để xử lý các đối tượng mang hung khí, gây rối trật tự công cộng theo quy định.