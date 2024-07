Chiếc xe máy mới mua và cái chết thương tâm của người phụ nữ

Theo hồ sơ vụ án, chiều 9/11/2018, một người dân trong lúc đi thăm khu đầm rươi dưới chân đê sông Thái Bình thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng phát hiện trong vạt cỏ một thi thể bị cháy đen nằm co quắp. Được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng và Đội Cảnh sát đặc nhiệm Phòng CSHS cùng lực lượng Kỹ thuật hình sự CATP đã lập tức có mặt. Kết quả khám nghiệm cho thấy, đây không phải là một vụ tự sát bởi nếu tự thiêu thì do phản xạ, nạn nhân buộc phải di chuyển xung quanh vì nóng, vùng cháy sẽ khá rộng và không cố định. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nạn nhân là nữ giới, cao khoảng 1,56m bị cháy sâu tới 70% và đã bị than hóa nên không thể nhận diện. Trên cổ nạn nhân có vết thương sâu, mép cắt sắc gọn. Bàn tay phải cũng có một vết cắt khá dài, mép đều cháy chứng tỏ đã bị gây ra trước khi bị đốt. Ngay sau khi có thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, một người đàn ông đã hốt hoảng tới Công an huyện Tiên Lãng trình báo con gái ông là Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1989, trú tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục mất tích đã 2 ngày nay. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời điểm chị Hằng mất tích phù hợp với thông tin của một người dân sống gần hiện trường cho biết trước đó 2 hôm người này có nhìn thấy một đám lửa lớn trong đêm, song nghĩ là ai đốt rác. Tập trung xác minh nhanh nhân thân nạn nhân, cơ quan điều tra được biết, chị Nguyễn Thị Hằng có hai đời chồng, nhưng đều đã ly hôn, hiện đang sống một mình và làm nghề cắt tóc gội đầu, tiệm rất đông khách. Hằng có hai chị em gái, bản thân nạn nhân từ trước đến nay chưa có mâu thuẫn với ai, sống hoà thuận với gia đình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo gia đình và hàng xóm cung cấp, chị Hằng rời khỏi quán gội đầu từ chiều tối 7/11/2018 (trước thời điểm phát hiện vụ việc 2 ngày) bằng chiếc xe máy Air Blade mới mua cùng một nam thanh niên về hướng thị trấn Tiên Lãng và trên người có đeo một số nhẫn, dây chuyền vàng. Tất cả đều đã biến mất khi thi thể nạn nhân được phát hiện. Các điều tra viên nhận định, đây là một vụ án giết người, cướp tài sản và đốt xác phi tang với thủ đoạn vô cùng tàn độc. Kẻ thủ ác khả năng có quan hệ mật thiết với nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tới trưa 11/11/2018, Ban Chuyên án đã có được thông tin về việc chiếc xe máy của chị Hằng xuất hiện ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, cách nhà nạn nhân khoảng 5km. Khi được triệu tập, đối tượng sử dụng chiếc xe khai là Nguyễn Văn Thắng, ở xóm 10, xã Toàn Thắng. Chiếc xe máy trên là do Đỗ Văn Thắng, sinh 1988 và Phạm Văn Nghị, sinh 1989, ở cùng xã đem đến nhờ cầm cố ngày 9/11/2018 với giá 2 triệu đồng. Xác minh nhanh về Đỗ Văn Thắng và Phạm Văn Nghị, cơ quan điều tra được biết cả hai đều làm nghề tự do và đang thuê trọ tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành triệu tập, Thắng, Nghị thừa nhận chiếc xe trên của Vũ Thế Thùy, sinh 1986, ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng nhờ đem đi cắm. Sau khi nhận tiền cầm cố xe, Thùy hiện bỏ đi đâu không rõ. Ngoài ra, tên này còn để lại phòng trọ của hai đối tượng trên một chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo. Qua kiểm tra, chiếc điện thoại đúng là của nạn nhân Nguyễn Thị Hằng. Thuỳ đã có vợ và hai con, làm nghề xây lắp bia mộ. Trước đó hai hôm, Thùy đi cùng người bạn thân là Phạm Xuân Trường ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng nhưng đang sống tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lần theo các quan hệ của Trường, đến chiều 12/11/2018, tổ công tác đã điều đối tượng này về trụ sở cơ quan Công an. Sau một hồi quanh co, Trường thừa nhận: Trong khi về thăm quê, Trường có gặp Thùy và vào ngày 9/11/2018, khi Trường về nhà ở Bình Liêu, tên này xin đi cùng. Trong thời gian ở nhà Trường, Thùy có nói hắn vừa tham gia một vụ đánh nhau ở quê dẫn đến chết người nên muốn nhờ Trường môi giới đưa sang Trung Quốc. Trường đã liên lạc với một số đối tượng sinh sống bên Trung Quốc và ngày 11/11/2018, Trường trực tiếp đưa Thùy ra Móng Cái, giao cho các đối tượng này. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngay sau khi có lời khai của Phạm Xuân Trường, tổ trinh sát liên hệ với Công an TP Móng Cái và Đồn Biên phòng cửa khẩu tại đây đề nghị phối hợp truy tìm đối tượng. Tới đêm 12/11/2018, lực lượng truy bắt nhận được thông tin một thuyền gỗ đang chuẩn bị di chuyển và trên thuyền có một nam giới đặc điểm giống như Vũ Thế Thuỳ. Kế hoạch vây bắt đối tượng được triển khai ngay. Khi các trinh sát áp sát chiếc thuyền gỗ, một thanh niên trên mũi thuyền chạy vội về phía cuối. Xác định đó chính là Vũ Thế Thuỳ, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát khoá tay, bắt gọn. Sau gần 2 tiếng đấu tranh, Thùy khai nhận, vì ham cờ bạc dẫn đến nợ ngân hàng 100 triệu đồng không có tiền trả. Ngày 6/11/2018, biết chị Hằng mới mua xe máy, hắn nảy ý định giết chị để cướp nên đã rủ nạn nhân đi ăn vào tối 7/11/2018. Trước đó, 16h cùng ngày, Thùy đến chợ Đôi mua 1 con dao bầu. Đợi đến khoảng 18h, chờ chị Hằng xong việc dắt chiếc Air Blade ra, hắn treo túi ni lông đựng con dao ở võng xe và chở nạn nhân ngồi sau rồi men theo đường liên xã Tiên Thanh lên đê sông Thái Bình về phía cầu phao Đăng. Khi đến khu vực đầm rươi ở thôn Bắc Phong, Thùy dừng xe rồi rút con dao bầu vòng ra sau lưng chị Hằng đâm 1 phát vào cổ rồi đạp nạn nhân lăn xuống sườn đê. Nghe tiếng kêu, tên sát nhân còn cầm dao kề ngang cổ chị Hằng cắt mạnh… Gây án xong, tên Thuỳ lấy xe máy đi mua 7 lít xăng đổ vào 2 can nhựa. Quay lại hiện trường, hắn tháo của chị Hằng 2 nhẫn màu vàng, 1 nhẫn bạc và 1 dây chuyền sau đó tưới xăng lên người nạn nhân châm lửa đốt. Ngày 31/5/2019, TAND thành phố Hải Phòng đã mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thế Thùy mức án cao nhất là tử hình; Phạm Xuân Trường bị xử phạt 18 tháng tù về tội Che giấu tội phạm. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng.

