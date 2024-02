Hà Nam: Lừa xây dựng nhà gỗ qua MXH để chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Cường (SN 1990, trú tại thôn 4 Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Đinh Văn Cường tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lý Nhân phát hiện có 1 đối tượng liên tục sử dụng các trang mạng xã hội Facebook có tài khoản “Nhà gỗ Bảo Lâm” và “Nét đẹp Cổ truyền” chạy quảng cáo có khả năng thi công, xây dựng nhà gỗ các loại với các hình ảnh, thiết kế đa dạng, hấp dẫn... sau đó yêu cầu các chủ đầu tư có nhu cầu làm nhà gỗ chuyển tiền đặt cọc, nhưng thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lý Nhân đã lập chuyên án đấu tranh làm rõ và bắt giữ đối tượng Đinh Văn Cường - là thủ phạm của vụ án trên khi Cường đang lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa. Tại Cơ quan Công an, trước tài liệu, chứng cứ thu thập được Đinh Văn Cường khai nhận, do làm ăn thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Khi các bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt cọc xây dựng nhà gỗ thì Cường hủy kết bạn, chặn toàn bộ liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến nay, Đinh Văn Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đề nghị, những ai bị đối tượng Đinh Văn Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến trình báo tại Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Thành (theo số ĐT: 0962889311) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.