Hà Nam: Bắt nhóm đối tượng bịt mặt, cướp xe máy người đi đường

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khỏe (SN 2000), Đào Văn Dương (SN 2006), Dương Hoàng Hiệp (SN 2005), Bùi Trung Hiếu (SN 2007) cùng trú ở tỉnh Hưng Yên và Trần Công Vinh (2006) trú ở Đắc Nông và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 3/6, ngay sau khi nhận trình báo của nạn nhân trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội về việc khi đi trên tuyến QL38, thuộc địa phận phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (Hà Nam) bất ngờ bị 4 đối tượng bịt mặt, điều khiển 2 xe mô tô che biển kiểm soát, đi từ phía sau áp sát khống chế và cướp xe máy.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt đối tượng. Kết quả, chưa đầy 24 giờ gây án, ngày 4/6/2023, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Duy Tiên đã điều tra, làm rõ và bắt giữ được 4 đối tượng là Đào Văn Dương, Dương Hoàng Hiệp, Bùi Trung Hiếu và Trần Công Vinh khi cả 4 đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ xe máy.

Tại cơ quan Công an, 4 đối tượng khai nhận để có tiền tiều xài cá nhân, các đối tượng đã rủ nhau, bàn bạc thống nhất lựa chọn những địa điểm ít người qua lại để cướp xe máy . Sau khi phạm tội, các đối tượng đã liên hệ và bán xe máy cho Nguyễn Duy Khỏe với giá hơn 3 triệu đồng. Căn cứ tài liệu điều tra, xác minh ngày 4/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên đã tiến hành bắt giữ đối tượng Khỏe về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.