Hà Giang: Nhiều trạm thu phát sóng di động bị kẻ gian trộm cáp đồng

Ngày 20/6, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Viễn thông Hà Giang (VNPT HG) trong thời gian gần đây tình hình mất trộm cáp đồng chống sét trong các trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Hình ảnh mất trộm cáp đồng chống sét trong các trạm BTS.

Nghiêm trọng hơn kẻ gian đã ngang nghiên cắt khoá cửa trạm BTS sau đó vào phòng máy cắt cắt dây tiếp địa được lắp đặt từ ngọn cột phát sóng của các trạm BTS trên địa bàn các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần, thành phố Hà Giang gây thiệt hại đặc biệt lớn, cháy toàn bộ trạm BTS khi có sấm sét xảy ra.

Hầu hết các vụ trộm cắp cáp đồng tiếp địa xảy ra ở khu vực đồi cao, xa khu dân cư, hẻo lánh, vắng người qua lại. Trong khi đó các trạm BTS này đều chưa được lắp đặt thiết bị cảnh giới từ xa, camera chống trộm . Mặt khác các đối tượng trộm cắp thường sử dụng kìm cộng lực lợi dụng đêm khuya, trời mưa gió để thực hiện hành vi phạm tội.

Để chủ động phòng ngừa và phát hiện đấu tranh, xử lý tội phạm, các cơ quan chức năng phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tuyên truyền đến nhân dân tích cực tố giác tội phạm; Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ chức năng rà soát, xác minh, điều tra có hiệu quả; doanh nghiệp kinh doanh viễn thông cần quan tâm đầu tư trang thiết bị cảnh báo an toàn; chủ động phát hiện sớm khi xảy ra vụ việc; kip thời trao đổi thông tin với cơ quan Công an để phối hợp điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.