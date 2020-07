Hà Giang ngập lụt nặng, nhiều ô tô ngập nước, 2 mẹ con tử vong

Theo báo cáo nhanh của BCH PCTT&TKCN và PTDS Văn phòng thường trực tỉnh Hà Giang, vào đêm ngày 20/7 rạng sáng ngày 21/7/2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang có xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đến 7h ngày 21/7/2020 tại Thuận Hòa, Vị Xuyên 112mm, TP Hà Giang 220mm; Thượng Sơn, Vị Xuyên 253mm; Cao Bồ Vị Xuyên 286mm; Tân Tiến, Hoàng Su Phi 83mm, các trạm còn lại lượng mưa từ 30-50mm. Tình hình về thiệt hại: 3 người, trong đó: (2 người chết, 1 người bị thương). 2 người chết là 2 mẹ con trong một gia đình ở huyện Hoàng Su Phì. 1 người bị thương là anh Đặng Văn Đại thôn 1 Hợp Nhất xã Tùng Sáu, bị lũ cuốn trôi. Nhiều hoa màu nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập nặng. Mưa to kéo dài khiến nhiều điểm trũng không kịp thoát nước gây ngập úng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, nhất là khu vực thành phố Hà Giang. Có những điểm bị ngập sâu đến 1m, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà, nhất là thời điểm xảy ra vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản, nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ. Tỉnh Hà Giang đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương, các ngành huy động lực lượng 4 tại chỗ để ứng cứu, di rời nhân dân đến nơi an toàn. Đồng thời có các phương án đảm bảo giao thông thông suốt. Mưa to, lũ ống đã làm hư hỏng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhà máy thủy điện Thái An huyện Quản Bạ bị tê liệt hoàn toàn phải ngừng hoạt động. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay (21/7), vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 01h ngày 21 đến 07h ngày 21/7) như: Hà Giang 244mm, Lào Cai 81mm, Phù Yên (Sơn La) 49mm, Bắc Mê (Hà Giang) 32mm, Tam Đường (Lai Châu) 20mm,…. Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ nay (21/7) đến ngày 22/7 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng 22/7. Xem thêm video: Mưa lũ Trung Quốc: Lũ kỷ lục dồn về đập Tam Hiệp, nước lên cao chưa từng thấy. Nguồn: VTC NOW.

