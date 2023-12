Hà Giang: Dùng xe thư báo vận chuyển gần 300kg nghi gỗ quý Ngọc Am

Ngày 6/12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết thông tin về vụ dùng xe thư báo vận chuyển gần 300kg nghi gỗ quý Ngọc Am. Ngày 5/12, trước sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải 29H-745.56 dùng vận chuyển thư báo để kiểm tra hàng hóa vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cơ quan chức năng kiểm tra số hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kết quả kiểm tra khám phương tiện xác định trên thùng xe vận chuyển 19 sản phẩm, đã được làm nhẵn bề mặt, được gắn các chi tiết, mục đích sử dụng để làm vật trang trí, nghi là gỗ Sa mộc dầu (tên thường gọi là Ngọc Am), có tổng trọng lượng = 296.5kg.

Kết quả xác minh, mở rộng cùng với công tác nắm tình hình các cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản trên địa bàn thành phố, cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở sản xuất mộc dân dụng, thuộc tổ 4, phường Ngọc Hà, TP. Hà Giang do Lương Xuân Trường, sinh năm 1968 làm chủ, tập kết 138 sản phẩm, trong đó có 90 sản phẩm nghi là gỗ Sa mộc dầu (tên thường gọi là Ngọc Am ), có trọng lượng 756kg và 48 sản phẩm là gỗ Sa mu.

Quá trình làm việc, chủ cơ sở xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc đối với 48 sản phẩm gỗ Sa mu, còn 90 sản phẩm nghi gỗ Sa mộc dầu thì không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

