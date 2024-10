Góc nhìn pháp lý vụ con gái dàn dựng, tống tiền cha 5 tỷ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Bích Trâm (SN 1991, khóm 1, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cùng bị khởi tố tội danh này còn có hai bị can Trần Minh Trung (SN 1997, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Văn Nha (SN 1992, tỉnh Cà Mau).



Điều tra cho thấy, Trâm cùng hai bị can trên đã có hành vi dàn dựng việc Trâm thiếu nợ và bị bắt giữ đánh đập để đòi nợ, nhằm uy hiếp tinh thần của ông N.V.H (SN 1964, cha ruột Trâm).

Các đối tượng yêu cầu ông H. trả nợ số tiền Trâm thiếu là 5 tỷ đồng dù thực chất, Trâm không thiếu nợ mà là tự dàn dựng sự việc nhằm chiếm đoạt tiền của ông H. Đáng chú ý, trước đó, với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 495 triệu đồng của ông H. rồi chia nhau tiêu xài.

Ngô Thị Bích Trâm khi làm việc với cơ quan công an.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nêu góc nhìn pháp lý vụ việc trên cho rằng, hành vi của người con gái cùng các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng đã dung thủ đoạn gian dối mục đích để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Hành vi của các đối tượng khiến nạn nhân sợ hãi phải đưa tài sản.

Bộ luật Hình sự có nhiều tội danh để xử lý đối với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản.

Thông thường, hành vi bắt, giữ, giam người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý hình sự về tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật theo quy định tại Điều 157 BLHS. Trường hợp bắt giữ người này để chiếm đoạt tài sản của người khác hay nói cách khác là bắt người để đòi tiền chuộc, các đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 169 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp hành vi là gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác bằng cách đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác khiến nạn nhân sợ hãi để trao tài sản, đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản, đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự theo điều 170 bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp này, các đối tượng dàn dựng nên câu chuyện bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, nếu câu chuyện này là có thật, các đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự theo điều 169 Bộ luật Hình sự, con gái của nạn nhân cũng được xác định là nạn nhân (bị bắt cóc) trong vụ việc này.

Tuy nhiên, sự việc là không có thật, phương thức thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, hậu quả cũng khiến cho nạn nhân sợ hãi nên hành vi có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội cưỡng đoạt tài sản.

Với diễn biến sự việc như trên, cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, sẽ cân nhắc xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội cưỡng đoạt tài sản.

Trong sự việc này, thủ đoạn của các đối tượng vừa gian dối, vừa đe dọa uy hiếp tinh thần khiến cho nạn nhân phải chuyển giao tài sản. Trường hợp các đối tượng không mạo danh mà chỉ đưa ra thông tin gian dối để đe dọa có thể xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Điều đáng chú ý là các đối tượng đã từng một lần trót lọt dàn dựng câu chuyện bắt cóc con gái của nạn nhân để chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng. Lần thứ hai này, các đối tượng thực hiện hành vi tương tự nhưng với số tiền chiếm đoạt đến 5 tỷ đồng. Hành vi các đối tượng rất táo tợn, có ý thức coi thường pháp luật, nạn nhân do sợ hãi mà phải trả tiền. Đây là hành vi có dấu hiệu tội Cưỡng đoạt tài sản. Con gái nạn nhân tham gia cấu kết với các đối tượng nhằm cưỡng đoạt tài sản của cha đẻ nên cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trường hợp xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản, các đối tượng trong vụ án sẽ phải đối mặt với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, khung hình phạt đối mặt sẽ là là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Đây là vụ án khá hi hữu khi con gái của nạn nhân được xác định là “cõng rắn cắn gà nhà”, hành vi của cô gái này là rất đáng trách, đáng lên án, là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật, gây lo lắng sợ hãi và thiệt hại tài sản của cha mẹ mình. Hành vi này thể hiện sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống, thiếu nhân cách, ý thức coi thường pháp luật nên cô gái sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Vụ việc cũng sẽ là bài học cho các bậc phụ huynh khi nuông chiều con cái, thiếu tỉnh táo trong các tình huống của đời sống. Sự nuông chiều của các bậc phụ huynh có thể khiến cho con cái thành những đứa trẻ vô ơn, chỉ biết đòi hỏi, đón nhận mà không biết cống hiến, hy sinh, không biết chăm sóc bảo vệ cho người thân. Khi được nuông chiều, thiếu giáo dục, những đứa con đó có thể mang tai họa đến cho cha mẹ.