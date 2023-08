Gã sinh viên bắt cóc, giết con thầy giáo vì bị chửi “ngu như bò“

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 13/11/2011, Công an phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp nhận tin báo Nguyễn Việt Dũng, 8 tuổi, học sinh lớp 3G, Trường Tiểu học Ngô Mây bị mất tích từ anh Nguyễn Việt Cường, 34 tuổi, hiện là giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn, là cha cháu Dũng. Theo trình bày của anh Cường, chiều hôm đó, anh bận việc nên có nhờ một số nhân viên Khách sạn Tân Yến, ở số 22 đường Chương Dương, TP. Quy Nhơn, nơi anh đang làm quản lý đến Trường Tiểu học Ngô Mây đón cháu Dũng nhưng đợi mãi không thấy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Anh Cường hỏi một số nhân viên trong khách sạn thì được chị Nguyễn Linh Tâm, 35 tuổi là nhân viên lễ tân cho biết, lúc chiều đã nhờ Đặng Văn Cửu, sinh viên Trường đại học Quy Nhơn, đang phụ việc làm nhân viên lễ tân của Khách sạn, đến trường đón cháu Dũng. Tuy nhiên, khi hỏi lại thì Cửu nói đã đến trường nhưng đợi mãi không thấy cháu đâu cả. Trong lúc con trai chưa về nhà, anh Cường lại nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung: “Ông là Cường phải không? Con trai ông đang nằm trong tay tôi, đừng nói với ai, nếu không con ông không về được với ông đâu”. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tin nhắn này đã làm anh Cường thật sự lo lắng nên vội vàng cùng Cửu đến Công an phường Ngô Mây báo cáo sự việc và nhờ giúp đỡ. Qua nắm tình hình, bước đầu, Công an TP. Quy Nhơn nhận định, có thể cháu Dũng đã bị kẻ nào đó bắt cóc với mục đích đòi tiền chuộc hoặc trả thù anh Cường. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Do vậy, cùng với việc truy tìm tung tích cháu Dũng và xác minh nhiều nguồn tin có liên quan, ngày 12/11/2011, Công an TP. Quy Nhơn đã triệu tập Đặng Văn Cửu, 21 tuổi ở thôn Tân Lập, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, hiện là sinh viên năm thứ 4, Khoa Kinh tế và Kế toán trường Đại học Quy Nhơn, người được anh Cường cho ở tại khách sạn Tân Yến và làm thêm công việc nhân viên lễ tân, đến lấy lời khai về việc đến trường đón cháu Dũng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Do lời khai của Cửu về khoảng thời gian đến trường đón cháu Dũng có nhiều mâu thuẫn nên các điều tra viên đã tập trung vào đó để khai thác và đến chiều ngày 12/11, Cửu đã thừa nhận chính mình là kẻ đã bắt cóc và đang giấu cháu Dũng tại khu du lịch Ghềnh Ráng, nhưng không chỉ rõ nơi đang giấu. Công an TP Quy Nhơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Văn Cửu. Đầu giờ chiều ngày 13/11/2011, Cửu đã cúi đầu nhận tội mình chính là hung thủ đã bắt cóc và đã ra tay sát hại và giấu xác cháu Nguyễn Việt Dũng tại khu du lịch Ghềnh Ráng. Hắn khai, ông Cường đã ly hôn vợ, thấy Cửu là sinh viên sống xa nhà nên tạo điều kiện cho hắn làm nhân viên lễ tân và cho ăn, ở ngay tại khách sạn, với mức lương 500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại đây, hắn bị thầy giáo và cũng là ông chủ mắng chửi là “ngu như bò” nên rất bực tức. Khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ việc, Cửu thi lại thiếu điểm nhiều môn, hắn định nhờ thầy giáo giúp đỡ nhưng bị từ chối và còn dọa không cho thi tốt nghiệp nên Cửu nuôi ý định trả thù. Vào khoảng 16h30 ngày 11/11/2011, Cửu mượn xe máy của chị Nguyễn Linh Tâm, nhân viên Khách sạn Tân Yến đến đường Nguyễn Thái Học mua thêm sim điện thoại. Vừa mua xong Cửu nhận tin nhắn của chị Tâm nhờ đón cháu Dũng tại Trường Tiểu học Ngô Mây. Cho đây là thời cơ để trả thù ông Cường nên Cửu đến nhà số 10 đường Nguyễn Văn Trỗi, nơi Trần Hữu Việt, bạn của Cửu đang ở trọ lấy dây cao su dài 2,94 mét cắt làm hai đoạn và một đôi găng tay bằng len rồi đến trước cổng Trường Tiểu học Ngô Mây chờ cháu Dũng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khi đón được Dũng, Cửu đưa cháu lên Khu du lịch Ghềnh Ráng, tìm nơi vắng vẻ, trói tay, chân và nhét găng tay vào miệng cháu Dũng. Khi cháu Dũng la khóc, chống trả, Cửu đánh vào mặt, đẩy mạnh đầu cháu vào tảng đá gây chảy máu... Đúng lúc đó, Cửu nghe chị Tâm gọi điện thoại giục sao không thấy đón cháu Dũng về, hắn trả lời đã có ai đó đón rồi. Cháu Dũng thấy vậy bung được dây trói chạy trốn. Cửu bắt cháu lại rồi lấy đá đập vào đầu, sau đó hất cháu Dũng xuống một hố sâu ven bờ biển khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh Báo Gia Lai) Gây án xong, Cửu về nhà trọ của Việt mượn điện thoại, lắp sim mới mua vào, nhắn tin đe dọa ông Cường. Nhắn tin xong, Cửu trở về Khách sạn Tân Yến nói với ông Cường đi đón cháu Dũng nhưng không gặp và cùng ông đến Công an phường Ngô Mây báo tin cháu Dũng mất tích như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì tự ái mà Cửu đã từ một sinh viên trở thành tên tội phạm với bản án chung thân. (Ảnh Giáo dục thời đại) >>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm vì cho rằng bị ném đá lên mái nhà. Nguồn: Lý Thùy.

