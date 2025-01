Quảng Trị: Người dân lo lắng vì bụi bẩn khi thi công cao tốc

Theo phản ánh của người dân sống dọc tuyến đường Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua thôn Xuân Hoà, xã Gio An, huyện Gio Linh, thời gian qua họ đã phải sống trong cảnh ô nhiễm bởi bụi bẩn trong quá trình thi công. Theo đó, mùa nắng thì bụi bẩn, mùa mưa thì bùn lầy lội khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng. Đặc biệt là dịp cận Tết, ai cũng mong muốn nhà cửa sạch sẽ để đón năm mới 2025. Chị Hoàng Thị Hải (thôn Xuân Hoà) cho biết, để chống bụi bẩn đã phải dùng tấm lưới che chắn, tuy nhiên chỉ có tác dụng vào mùa mưa, còn mùa nắng thì đành phải sống chung với bụi. Không chỉ gia đình chị Hải, mà các hộ dân dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thi công đều phải sống chung cảnh bụi bẩn từ đầu năm 2024 tới nay. Một lượng lớn bùn đất ùn ứ trước cổng nhà dân ở thôn Xuân Hoà. Đây là tác nhân gây bụi bẩn vào mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa. Người dân nơi đây phải vây kín rèm che để chống bụi. Bụi bẩn nhuộm trắng hàng cây dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Xuân Hoà. Tấm biển hiệu kinh doanh của người dân bị bụi phủ mờ Theo người dân, các phương tiện chở vật liệu phục vụ thi công cao tốc là tác nhân chính gây bụi bẩn, ô nhiễm. Ông Nguyễn Văn Song, Chủ tịch UBND xã Gio An cho biết, thực trạng bụi bẩn ô nhiễm trên đã được cử tri ở thôn Xuân Hoà kiến nghị từ lâu và địa phương đã có văn bản gửi lên UBND huyện Gio Linh. Cụ thể tại báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri ngày 15/7/2024 của UBND xã Gio An nêu “Hiện nay trên tuyến cao tốc, các hộ dân ở gần hai bên đường bị ảnh hưởng do bụi đất, việc lu lèn làm rung lắc nhà ở, công trình nên xảy ra hiện tượng nứt nẻ và đổ ngói, người dân phải tự mua các vật dụng như bạt, tôn để che chắn nhà cửa hạn chế bị ảnh hưởng. Đề nghị phía nhà thầu đơn vị thi công thực hiện tốt về môi trường, có phương án hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho người dân, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tiến hành khảo sát thực tế địa phương nơi công trình đang thi công”. Tết Nguyên đán 2025 đang cận kề, nhưng vấn đề bụi bẩn đang là nỗi lo của các hộ dân ở thôn Xuân Hoà, xã Gio An. >>> Mời độc giả xem thêm video Ngày mưa bùn ngập vào tận sân nhà người dân (video do người dân cung cấp):

