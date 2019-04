Gian lận thi cử THPT: Cán bộ có con được nâng điểm nói gì?

Phải đình chỉ chức vụ bố mẹ có con được nâng điểm

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách) nhấn mạnh hành vi gian dối trong thi cử là rất nghiêm trọng, phải trừng trị thích đáng.

Ông Vân cũng cho biết bản thân đã trực tiếp trao đổi với Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng Phan Thanh Bình và cho rằng Ủy ban này phải làm việc, vào cuộc xử lý vấn đề trên.

"Theo ông, đây không chỉ đơn thuần là những vi phạm các quy định về giáo dục, mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Những cán bộ công chức được xác định chạy nâng điểm cho con ngoài các chế tài khác còn bị chi phối, xử lý theo quy định của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức." - ông Vân nói trên Zing.

Ông Đinh Công Sỹ (đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La) cho biết đây là sự việc rất đáng buồn đối với Sơn La nói riêng và ngành giáo dục nói chung.

Theo đại biểu Đinh Công Sỹ, vụ việc không chỉ làm mất đi sự công bằng trong đánh giá kết quả thi cử mà còn làm mất niềm tin của người dân với nhiều lĩnh vực quan trọng, có tác động to lớn đối với xã hội như giáo dục, y tế, công an, an ninh quốc phòng…

Đặc biệt, nó tạo nên hình ảnh rất xấu về đội ngũ cán bộ công chức khi danh sách những người được công bố đều là người nắm giữ các vị trí trong các cơ quan công quyền của tỉnh.

Về hướng xử lý, đại biểu Sỹ bày tỏ quan điểm sau khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra được kết quả điều tra và xác định các phụ huynh này thực sự có ý định tham gia tác động bằng vật chất, quyền lực làm sai lệch kết quả thi, làm lợi cho mình và con thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.