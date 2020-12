Giám thị trại giam Hoàng Tiến: Khá “Bảnh” vẫn khỏe mạnh, trắng béo

Tối 20/12, trên mạng xã hội Facebook đồng loạt xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến Ngô Bá Khá (còn gọi Khá "Bảnh", 27 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) chết trong quá trình thi hành án do bị phạm nhân ở cùng trại giam đâm. Trước đó, vào tháng 11/2019, TAND thị xã Từ Sơn tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội "đánh bạc" và 6 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc", tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù. Sáng nay 21/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thông tin Khá "Bảnh" tử vong là không chính xác. Đại tá Lê Ngọc Châu, giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng khẳng định tin đồn Khá "Bảnh" chết trong trại tạm giam là không chính xác. Trưa 21/12, giám thị trại giam Hoàng Tiến (thị xã Chí Linh, Hải Dương) nơi Khá "Bảnh" đang chấp hành án cho biết, sáng 21/12, ông nhận được nhiều cuộc gọi hỏi về sự việc này, tuy nhiên, thông tin này là không chính xác. Giám thị trại giam cho hay: "Thông tin này không biết từ đâu mà ra? Phạm nhân đang chấp hành án tốt, rất ngoan, không cãi cọ hay va chạm với ai. Khá vẫn khỏe mạnh, trắng béo, lao động bình thường. Nếu xảy ra sự việc đó thì chúng tôi phải có báo cáo ngay rồi". Theo vị này, trại giam đã có đề xuất, yêu cầu làm rõ tại sao lại thông tin sai sự thật kể trên lan truyền trên mạng xã hội. Trước khi bị bắt, Khá "Bảnh" là một "giang hồ mạng" được giới trẻ xưng tụng, đặc biệt là trên YouTube, mỗi video có mặt thanh niên này trên YouTube thường có cả triệu người xem và bình luận, được ca tụng như một "ông hoàng". Đáng chú ý, những clip của Khá "Bảnh" có nội dung cổ vũ kích động những hành động vi phạm pháp luật, cổ vũ hành vi bạo lực như: Khá "Bảnh" tung clip đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện, tuyên truyền hành vi tiêu cực cho giới trẻ; clip cùng nhóm bạn dàn hàng ngang trên đường cao tốc… Trước khi bị khóa, kênh YouTube của Khá "Bảnh" có khoảng 1,99 triệu người đăng ký và hơn 400 video. Trong một video đăng tải cuối tháng 1/2019, Khá Bảnh khoe rằng mỗi tháng nhận được hơn 450 triệu đồng từ YouTube. >>> Xem thêm video: Khá "Bảnh" gửi đơn xin giảm án tù. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Tối 20/12, trên mạng xã hội Facebook đồng loạt xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến Ngô Bá Khá (còn gọi Khá "Bảnh", 27 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) chết trong quá trình thi hành án do bị phạm nhân ở cùng trại giam đâm. Trước đó, vào tháng 11/2019, TAND thị xã Từ Sơn tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội "đánh bạc" và 6 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc", tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù. Sáng nay 21/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thông tin Khá "Bảnh" tử vong là không chính xác. Đại tá Lê Ngọc Châu, giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng khẳng định tin đồn Khá "Bảnh" chết trong trại tạm giam là không chính xác. Trưa 21/12, giám thị trại giam Hoàng Tiến (thị xã Chí Linh, Hải Dương) nơi Khá "Bảnh" đang chấp hành án cho biết, sáng 21/12, ông nhận được nhiều cuộc gọi hỏi về sự việc này, tuy nhiên, thông tin này là không chính xác. Giám thị trại giam cho hay: "Thông tin này không biết từ đâu mà ra? Phạm nhân đang chấp hành án tốt, rất ngoan, không cãi cọ hay va chạm với ai. Khá vẫn khỏe mạnh, trắng béo, lao động bình thường. Nếu xảy ra sự việc đó thì chúng tôi phải có báo cáo ngay rồi". Theo vị này, trại giam đã có đề xuất, yêu cầu làm rõ tại sao lại thông tin sai sự thật kể trên lan truyền trên mạng xã hội. Trước khi bị bắt, Khá "Bảnh" là một "giang hồ mạng" được giới trẻ xưng tụng, đặc biệt là trên YouTube, mỗi video có mặt thanh niên này trên YouTube thường có cả triệu người xem và bình luận, được ca tụng như một "ông hoàng". Đáng chú ý, những clip của Khá "Bảnh" có nội dung cổ vũ kích động những hành động vi phạm pháp luật, cổ vũ hành vi bạo lực như: Khá "Bảnh" tung clip đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện, tuyên truyền hành vi tiêu cực cho giới trẻ; clip cùng nhóm bạn dàn hàng ngang trên đường cao tốc… Trước khi bị khóa, kênh YouTube của Khá "Bảnh" có khoảng 1,99 triệu người đăng ký và hơn 400 video. Trong một video đăng tải cuối tháng 1/2019, Khá Bảnh khoe rằng mỗi tháng nhận được hơn 450 triệu đồng từ YouTube. >>> Xem thêm video: Khá "Bảnh" gửi đơn xin giảm án tù. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.