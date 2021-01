Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được thăng bậc hàm lên Thiếu tướng

Chiều 4/1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.



Đại tá Rah Lan Lâm được Chủ tịch nước ký Quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào ngày 31/12/2020.

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thiếu tướng Rah Lan Lâm xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân, lập nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh Gia Lai nói riêng, địa bàn Tây Nguyên nói chung.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình công tác, thiếu tướng Rah Lan Lâm cùng với các đơn vị vụ nghiệp vụ của Công an Gia Lai đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, Fulro lưu vong, ngăn chặn, không để xảy ra hoạt động phục hồi Fulro, “Tin lành đề ga”, đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” trên địa bàn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cho biết, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng của Chủ tịch nước đối với ông Rah Lan Lâm là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những công lao đóng góp của ông Rah Lan Lâm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân Thiếu tướng Rah Lan Lâm mà còn là niềm vinh dự của toàn lực lượng Công an Gia Lai, khẳng định bước trưởng thành của lực lượng.

Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Thiếu tướng Rah Lan Lâm sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, luôn là người lãnh đạo gương mẫu về mọi mặt, giữ vững đoàn kết, thống nhất, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ để hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, lực lượng Quân đội và toàn thể cán bộ, chiến sỹ dành cho ông.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm hứa tuyệt đối trung thành, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ về mọi mặt, giữ gìn “đạo” của người làm Tướng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm sinh năm 1966 tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ Tiến sỹ Khoa học An ninh và Trật tự xã hội, Thạc sỹ Luật, cử nhân lý luận chính trị. Năm 1979, ông gia nhập hàng ngũ Công an nhân dân, đến năm 1988 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác, từ tháng 2/2007, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh và được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai từ tháng 7/2020.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã được Chủ tịch nước tặng 4 Huân chương Chiến công Hạng Nhất và Hạng Nhì; Bộ trưởng Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.

